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19/10/2020 19:14

《再戰明天》內地公布新屋價格，美聯儲金融監管副主席夸爾斯講話

　　《經濟通通訊社１９日專訊》明日（２０日）內地公布９月新屋價格，美聯儲金融監管副主
席夸爾斯發表講話。

＊美聯儲金融監管副主席夸爾斯發表講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：５０ｐｍ，美聯儲金融監管副主席夸爾斯在美
國證券行業和金融市場協會（ＳＩＦＭＡ）線上年會發表講話。
　　英國央行、法國央行、ＩＭＦ以及經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）首度就國際資本流動與
金融政策舉行年度研討會（至２１日）
　　明早８：３０ａｍ，澳洲央行公布１０月貨幣政策會議的會議記錄。
　　明日，歐盟執委會主席馮德萊恩就該執委會２０２１年工作項目向歐洲議會報告。

＊內地公布９月新屋價格＊

　　在數據方面，明早９：３０ａｍ，中國公布９月新屋價格，月率料由０﹒５６％降至
０﹒５％。
　　４：３０ｐｍ，香港公布９月失業率（經季節調整），料由６﹒１％升上６﹒２％。　　　
８：３０ｐｍ，美國公布９月建築許可，月率料由下滑０﹒５％升上２％。９月新屋動工，料由
１４１﹒６萬升上１４５﹒５；月率料由下滑５﹒１％升上２﹒８％。

＊豐德麗和麗豐派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：豐德麗控股（００５７１）、麗豐控股（０１１２５）、
德利機械（０２１０２）等。（ｈｏ）

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