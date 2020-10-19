國泰航空９月載客量按年大跌９８％，料今年底前僅營運１０％運力

《經濟通通訊社１９日專訊》國泰航空（００２９３）公布９月份客載量，計及國泰航空與

國泰港龍，９月份共載客約４﹒７萬人次，按年下跌９８﹒１％；收入乘客千米數按年減少

９７％，乘客運載率下跌４８﹒８個百分點至２４﹒９％，以可用座位千米數計算的運力則下跌

９１％。

今年首９個月累計，載運乘客人次按年下跌８３﹒２％，運力下跌７４﹒８％，而收入乘客

千米數則下跌８１％。

兩航空公司在９月運載的貨物及郵件合共約１０﹒０９萬公噸，按年跌３６﹒６％，貨物及

郵件收入噸千米數按年減少３０﹒４％。月內運載率上升９﹒８個百分點至７５﹒３％，以可用

貨物及郵件噸千米 計算的運力下跌３９﹒５％。首９個月累計，載運貨物量較去年同期下跌

３３﹒９％，運力下跌３４﹒９％，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌２６﹒９％。

國泰顧客及商務總裁林紹波表示，公司於九月份繼續營運極少量的客運運力，儘管月內已恢

復宿霧和珀斯的航班，但九月份運力只為正常水平的９％，僅較八月的８％有所微增，而９月每

日平均載客量為１５６８人，運載率約為２５％。

他續指，經仔細分析航空業面對的困境及集團旗下航空公司的眾多應對方案後，預期今年年

底前僅會營運１０％疫情前的客運運力，並預計明年整體客運運力仍會較正常水平低５０％，其

中明年上半年料會營運低於四分一的客運運力，並期望市道於明年下半年可逐漸復甦。（ｙｗ）

