《港元匯率》港匯強勢持續，金管局向市場注入２０３﹒８３億港元

《經濟通通訊社１９日專訊》港元匯價持續走強，並再觸及７﹒７５強方兌換保證。金管局

承接約２６﹒３億美元沽盤，向市場注入２０３﹒８３億港元。香港銀行體系總結餘於星期三（

２１日）將增加至３４７９﹒０６億港元。

港元匯價最新報７﹒７５兌一美元。（ｓｋ）

