《小傳日記》魚缸有回彈，金融佬生猛；深圳續改革，概念股最發！

《小傳日記》美股上星期五表現就一般，而香江魚缸今朝因為有金融佬帶領而跟Ａ場開心走

上！喺高開１７８點報２４５６５之後，升幅仲可以擴大，曾經升近４００點見到２４７７１點

！不過因為神州第三季ＧＤＰ按年只增長４﹒９巴仙、按季增長２﹒７巴仙，表現比預期差，所

以令魚缸升幅要收窄再走落２４５００點樓下，更要潛到全日低位２４４７８點！而午後開波魚

缸似乎唔多夠力，一直係２４５００點嘅水平橫行，好彩嘅之後有升勁！慢慢升上２４６００點

。而魚缸今日最終收升２４５４２點，升１５５點或升０﹒６４巴仙，始終唔可以成功上返五十

天線（約２４５７７點）同百天線（約２４６７１點位置），主板成交１２２８﹒２８億銀多近

９巴仙。國企指數報９９７８點，升６３點或升近１巴仙；科指報７５７０點，跌３３點或跌近

半巴仙。

Ａ場今朝開心抽高之後都要慘慘倒跌！上證綜合指數報３３１２點，跌２３﹒６９點或跌０

﹒７１巴仙，成交２８３８﹒８３億銀人仔；深證成指報１３４２１點，跌１１１﹒５３點或跌

０﹒８２巴仙，成交４５５２﹒１４億銀人仔。

重磅藍戰士威威飛高，建行（００９３９）要飛高近２巴仙，報５﹒６６銀；大象（０００

０５）走上逾２巴仙，報３０﹒９銀；生發發（００３８８）跳上近２巴仙，報３６７﹒２銀；

ＱＱ（００７００）飛上近１巴仙，報５６１﹒５銀；神州移動（００９４１）潛落一格，報４

９﹒９５銀；ＡＩＡ（０１２９９）走低近半巴仙，報７７﹒６銀。



＊改革開清單深圳股翻生，醫器將採購微創最憂愁＊



發改委正式發布《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點首批授權事項清單》

，包括推進創業板改革並試點註冊制落地，建立新三板掛牌公司轉板上市機制；推出深市股票股

指期貨等等，刺激深圳概念佬表現繼續唔錯！深圳高速公路（００５４８）揚近２巴仙，報６﹒

９９銀；深圳控股（００６０４）抽升近３巴仙，報２﹒４８銀；深圳國際（００１５２）軟唔

夠１巴仙，報１３﹒２８銀；珠江船務（００５６０）飆近一成，報１﹒０２銀。

醫療設備佬繼續跌，皆因《國家組織冠脈支架集中帶量採購檔》最終文件出爐，首批國家集

中帶量採購的冠脈支架品種首年意向採購量逾１０７萬個，涉２７個產品，涉資逾１２３億元人

民幣，佔心臟支架市場規模八成。微創醫療（００８５３）瀉近一成二，報２８﹒８銀；愛康醫

療（０１７８９）急挫逾１１巴仙，報２０﹒２銀；春立醫療（０１８５８）蒸發近９巴仙，報

３６﹒９５銀；威高股份（０１０６６）跪低逾５巴仙，報１５﹒０４銀；啟明醫療（０２５０

０）跣低近９巴仙，報７７﹒５銀。



＊大摩有吹奏內銀向上走，內險佬跟升國壽領跑勁＊



大摩唱好多間內銀，搞到內銀佬今日好高興！大摩將農行（０１２８８）評級由「中性」上

調至「增持」，今日就叻叻造五連陽，領漲近３巴仙，報２﹒７６銀，累計飛上１４巴仙。亦維

持工行（０１３９８）及建行（００９３９）的增持評級，工行同建行就造兩連陽，工行走高近

２巴仙，報５﹒６６銀；建行走上近４巴仙，報４﹒５８銀。招行（０３９６８）飛高逾１巴仙

，報４１﹒５５銀，中信行（００９９８）炒高近２巴仙，報３﹒３５銀。

內險佬受內銀佬帶挈，加上市場憧憬出年初內保費收入增加，齊齊開心飛高高！國壽（０２

６２８）早段彈起近３巴仙領跑，最高價１９﹒０８銀，創１個月新高，收市漲逾１巴仙，報１

８﹒７銀；中太保（０２６０１）後段先發力，彈逾４巴仙，報２５﹒５銀；財險（０２３２８

）跳上逾１巴仙，報５﹒４８銀；平保（０２３１８）走上近１巴仙，報８４﹒２銀；新華保險

（０１３３６）走高近半巴仙，報１８﹒７銀。



＊人人搶唉瘋手機向上衝，國泰曙光顯鐵鳥黎明現＊



蘋果公司出咗唉瘋１２，神州孖屐預購反應熱烈！其中蘇寧網購平台大賣１４５萬部；而京

東蘋果旗艦店開放預購一日，就有超過１００萬部新手機訂單。消息帶動手機股飛高高，當中鴻

騰（０６０８８）彈起近２０巴仙，報報４﹒１９銀；而手機孖寶齊飛上，瑞聲（０２０１８）

走上近３巴仙，報４４﹒８銀，舜宇（０２３８２）走高近２巴仙，報１２８﹒３銀。高偉電子

（０１４１５）彈近１０巴仙，報４﹒５７銀；富智康（０２０３８）飛起逾５巴仙，報０﹒９

９銀；比亞迪電子（００２８５）走上唔夠半巴仙，報４０﹒０５銀；得丘鈦科技（０１４７８

）軟近半巴仙，報９﹒１５銀。

而今日鐵鳥就跟住國泰起飛，大和話國泰（００２９３）已經捱過咗最壞時間，預期遲下更

多嘅「旅遊氣泡」協議會有助鐵鳥復甦，加上重組計劃可以精簡國泰嘅成本架構，將評級上調做

「買入」，仲升佢近兩成「他屐」去到６﹒９銀，國泰終於帶住其他鐵鳥再起飛，早段飛高逾１

巴仙，盤中高見５﹒９３銀，收市走高唔夠半巴仙，報５﹒８銀；東航（００６７０）飛起近２

巴仙，報３﹒２７銀；南航（０１０５５）走上逾１巴仙，報４﹒２１銀；國航（００７５３）

漲近１巴仙，報５﹒１４銀。請請！



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