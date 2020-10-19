《保險觸覺－黎柱基》中小企保險，保障經營者拓展業務

《保險觸覺》雖然新型冠狀病毒疫情持續，可是有危就有機，中小企經營者在拓展業務的同

時，也會留意本地經濟環境，甚至是中美貿易糾紛等外在因素，以防範可能出現的風險。不過，

與業務相關的內在風險威脅，例如火災、水浸、盜竊或第三者責任等風險，可造成的損失也不應

忽視，以免影響業務發展。



＊財物損失與第三者責任等風險＊



其實，無論大集團還是小商戶，同樣面對不同的經營風險，而中小企抵禦風險的能力較弱，

更應按其營商規模和業務性質投保一份合適的商業保險，將財物損失和第三者責任等風險轉移至

保險公司代為分擔，全面保障業務發展。

到底商業保險涵蓋哪些保障？一般而言主要保障可分為財物損失及第三者責任兩大範疇。前

者涵蓋設置於商舖內的財物包括設備、器材、存貨及貨辦等，有些保險計劃涵蓋的器材保障最高

達十萬元，貨辦保障最高可達三萬五千元。第三者責任則保障因其商業活動直接或間接導致第三

者受傷、身故或財物受損，令商戶要承擔的第三者責任。舉例如商舖的招牌意外倒下造成第三者

身體受傷或財物損毀，對方便可就其損失採取法律行動向有關商戶提出索償，金額動輒由數百萬

元甚至上千萬元不等。這些高額索償勢必對小商戶的業務運作造成一定打擊，甚至有可能導致清

盤。

此外，有些保險計劃提供業務中斷、金錢損失或僱員補償（即法例規定的勞工保險）等保障

，有些額外保障甚至包括誤收偽鈔，為經營者提供更周全、更大的保障。



＊第三者責任索償保障可達千萬＊



商業保險中的公眾責任保障範圍，當中包括對第三者身體受傷及其財物受損的責任，及在保

險公司書面同意下受保商戶就有關索償而引致的法律費用及開支，最高賠償額以保單附內所列賠

償額為限。公眾責任保障保額金額可達千萬元，足以為商戶抵禦這個巨大的風險。

正所謂「創業難，守業更難」，即使只是經營一間小小商舖，經營者也要付出大量心力，若

想無後顧之憂地專心拓展業務，在意外發生時將損失減至最低，就更需要一份周全的商業保險作

後盾。對於剛起步的中小企，建議先由基本保障入手，待業務上了軌道後按需要再增強保障，就

能在任何的發展階段也能安心地大展拳腳。

面對困難的經營環境，ＡＸＡ安盛推出「疫境同行」中小企計劃，由即日起至１０月３１日

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次室內霧化消毒服務，為客戶在疫情下減少業務營運上的一些負擔。指定ＡＸＡ安盛中小企客戶

如辦公室或商店不幸遇上新型冠狀病毒確診個案，更可享免費「清潔及消毒費用」保障，提供既

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註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。《ＡＸＡ安盛一般保險營銷業務總監 黎柱基》

