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即市新聞

19/10/2020 16:16

《豐碩成果－盧穗欣》第四季初市況波動，造就入市契機

　　《豐碩成果》來到第四季，金融市場充斥不明朗因素，如美國總統大選，新冠肺炎疫情情況
，以至環球經濟復甦進度等，都令投資者對今年第四季，甚至明年金融市場前景趨向審慎。但我
們認為，基於中國經濟持續復甦、以及於比較基數較低的情況下，中國市場直至明年仍有機會錄
得雙位數的正回報。個別受政策支持的行業表現更令人期待，投資者或可於第四季初的市場波動
中，伺機尋找中長線投資機遇。

＊美國政權交替，無損中長線增長＊

　　美國總統大選最終結果如何仍是未知之數。但即使誰勝誰負，我們認為在貨幣政策上方向不
變。聯儲局早已表明目前超低息環境會至少持續至２０２３年，亦會續行購債計劃，即量化寬鬆
大環境不會有變；反而在財政政策方面，若民主黨是次能一舉控制參眾兩院議院，則有利其推行
更廣泛的經濟救援及提高政府支出等財政措施。

＊中國重啟主題推動，經濟加快復甦＊

　　中國經濟持續復甦，預料國家將繼續推出刺激政策以穩定增長。十月底召開的「中共１９屆
五中全會」，有關第十四個五年規劃（十四五規劃）當中，預料「綠色經濟」為其中一重要政策
範疇。為達成國家主席習近平早前宣布中國二氧化碳排放力爭於２０３０年前達到峰值，並爭取
２０６０年前實現「碳中和」的目標，環保政策、如新能源車，混能、電能汽車等支持政策有機
會陸續出台，提供中長線投資機會。另外，「內循環」政策加強推動內需以減低外貿風險；提倡
工業製造升級以減少對外國科技依賴，都造就創科及消費行業的發展機遇。

＊大型新股上市刺激市場交投＊

　　值得留意的是第四季的多隻大型新股將展開招股活動。我們預料，隨著多間大型企業成功上
市集資，將鼓勵更多大型企業考慮分拆旗下業務上市以募集資金。新股活動除了有助市場交投更
趨活躍，亦將吸引大量國際資金聚焦中港金融市場，對市場發展起了正面積極的作用。
《東亞聯豐投資董事總經理　盧穗欣》

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