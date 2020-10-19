中國上季經濟增速遜預期，港股急升後回穩收２４５４２漲１５５點

《經濟通通訊社１９日專訊》美股上周五（１６日）表現平穩，港股今早開升１７８點報

２４５６５點，內銀及新經濟股表現不俗。Ａ股兩市上漲帶動下，內險股亦跟升，恆指升幅最多

擴大至３８５點報２４７７１點，破五十天和百天線。惟隨後公布的中國第三季ＧＤＰ增長

４﹒９％，增速遜於預期的５﹒２％，滬深兩市開始調頭倒跌，恆指升幅最多收窄至９１點報

２４４７８點。Ａ股最終低收，恆指則收升１５５點或０﹒６４％，報２４５４２點，五十天

（２４５７７點）和百天線（２４６７１點）得而復失，主板成交１２２８﹒２８億元，較上周

五多８﹒６９％。國指收報９９７８點，升６３點或０﹒６４％。

重磅股方面，匯控（００００５）早前落選中國美元主權債承銷商，今日回應指與財政部一

直保持良好合作，再升２﹒４９％，報３０﹒９元；中移動（００９４１）軟０﹒１％，報

４９﹒９５元；港交所（００３８８）升１﹒６６％，報３６７﹒２元；友邦（０１２９９）跌

０﹒２６％，報７７﹒６元。

Ａ股兩市午後跌幅擴大，上證綜指收報３３１２點，跌２３點或０﹒７１％；深證成指收報

１３４２１點，跌１１１點或０﹒８２％，兩市總成交７３９０﹒９７億人幣，多４﹒３％。



＊內銀獲大摩唱好，建行收升１﹒８％＊



內銀股早前獲美銀證券看好資產負債表有改善，今日四大行再獲大摩給予增持評級，建行

（００９３９）升１﹒８％，報５﹒６６元；工行（０１３９８）揚３﹒６２％，報４﹒５８元

；農行（０１２８８）走高２﹒６％，報２﹒７６元；中行（０３９８８）升０﹒７８％，報

２﹒５８元。另外，大摩降交行（０３３２８）目標價逾兩成三，評級維持中性，交行收跌

１﹒２５％，報３﹒９５元。

Ａ股兩市先揚後跌，跟隨內銀上漲的內險股升幅亦收窄，國壽（０２６２８）升１﹒０８％

，報１８﹒７元。平保（０２３１８）旗下主要海外投資及資產管理平台完成兩檔私募股權基金

募集，共籌得８﹒７５億美元，微升０﹒９％，報８４﹒２元。太保（０２６０１）漲

４﹒０８％，報２５﹒５元；人保（０１３３９）升１﹒２７％，報２﹒３９元。



＊科指高開後調頭，小米或與榮耀競爭挫逾４％＊



科指今日高開後倒跌，拖累指數向下的主要是美團（０３６９０）和小米（０１８１０），

前者建議發行美元優先票據，收挫２﹒５６％，報２５９元；後者遭花旗唱淡盈利，評級降至沽

售，走低４﹒１％，報２２﹒２元。傳阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻在港ＩＰＯ已獲中證監

批准，阿里升１﹒０９％，報２９７﹒２元。另外阿里將增持高鑫零售（０６８０８）至約

７２％股份，以融合中國零售領域的線上線下資源，高鑫炒高１９﹒１７％，報９﹒４５元。

雖然ｉＰｈｏｎｅ１２缺乏驚喜，但多個零售網站數據反映內地消費者對手機預購反應熱烈

，帶動相關設備股上漲，瑞聲（０２０１８）升２﹒５２％，報４４﹒８元；高偉電子

（０１４１５）走高９﹒３８％，報４﹒５７元；比亞迪電子（００２８５）微升０﹒３８％，

報４０﹒０５元；鴻騰精密（０６０８８）旗下品牌推出了四款專為新ｉＰｈｏｎｅ設計的充電

配件、螢幕保護裝置等產品，收漲１９﹒０３％，報４﹒１９元，為表現最佳科指股。舜宇

（０２３８２）亦升１﹒９１％，報１２８﹒３元。



＊中央公布深圳首批授權事項清單，騰訊微升＊



發改委正式發布《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點首批授權事項清單》

，科技創新體制方面，當中包括允許有境外國際通行職業資格的金融、稅務、建築、規劃等人才

提供專業服務，放寬境外人員參加職業資格考試的限制。深圳相關股份個別發展，總部位於深圳

的騰訊（００７００）微升０﹒８１％，報５６１﹒５元；深高速（００５４８）升１﹒９％，

報６﹒９９元；深圳控股（００６０４）升２﹒９％，報２﹒４８元；佳兆業（０１６３８）跌

２﹒９８％，報３﹒９１元。

白雲山（００８７４）澄清板藍根產品在國內市場有充分競爭，而複方板藍根顆粒的銷售預

計不會對集團的經營業績構成重大影響，回吐７﹒１３％，報２０﹒２元。三生製藥

（０１５３０）旗下三生國健首三季盈轉虧損，跌３﹒２％，報７﹒８７元。基石藥業

（０２６１６）淋巴瘤藥獲美國藥監局發孤兒藥資格，跌１﹒９３％，報１２﹒２元。兩隻藥股

藍籌跑輸，石藥（０１０９３）走低２﹒９３％，報８﹒９３元，集團股價已連跌多日跌穿多條

平均線，最新獲麥格理維持其跑贏大市評級。藥明生物（０２２６９）亦跌２﹒０５％，報

２００﹒２元。（ｎｓ）

