《每周華語－黃溢華》地緣演變、海空變陣、玩具生產、誰主浮沉！

《每周華語》地緣政經形勢依然不清晰。全球疫情仍未見真正受到控制，即使上周見中美等

國的經濟數據比預期好，股市仍守穩在高水平，市場依然面臨巨大的不肯定性。年底前後，全球

仍以極低息為主。美國「後大選期」政經穩定否？有待仔細觀察。



「地球村」自工業革命及海上遠航，近幾百年不斷全球化。步入二次大戰結束之後，西方╱

前蘇聯冷戰，使中美８０年代政經合作升溫，且科技一再有突破，資訊可全球走；航空業日見擴

展，客運╱貨運不計今年疫情之下，都有巨大的增長。近卅多四十年，全球化終成為事實。地緣

不斷演變，海空變陣，形勢起了明顯的變化。二戰初期，英國１９４０年力敵納粹德國。

１９４０年至今８０年，英德法多年前「由合見分」，英國今年底脫離歐盟已成為事實。８０年

前的１９４０年，英倫空戰，英國險勝納粹德國，可說是慘勝，而德法在歐洲大陸，關係相對穩

定。１９１４╱１９１８年英法於一戰也是戰勝國，可惜和平「不保」，又見第二次世界大戰，

真正的大贏家乃美國。一戰結束，美國並未是真正得益的「戰勝」國，但１９４５年二戰結束之

後至今天，美國仍得益於二戰大勝的「紅利」。二戰美國生產四╱五萬架坦克，使底得律富起來

，可惜２００８年的「次按」風暴，使汽車大企業倒下，通用汽車終雄風不再！不只敗於日本汽

車，更敗於企業「成本、福利」太好。英德法自二戰之後，便是大輸家，影響力日漸縮少，而

１９８０年代至今的４０年，中國即使未見「取而代之」，但在不少政經層面，確見中國的影響

力。



五百多年之前，歐洲人已掌握了航海所需的主要工具、遠航成為可能的事情。美國仍未立國

，二戰前後，大量人才╱科學家流入美國，為美國注入經濟╱生產動力。１００年多前有飛機，

１９３０╱１９６０年的卅年見火箭及衛星，遠航已不是歐洲人專有╱獨有的爭雄活動，國際貿

易使各國不斷往外找尋商機。１９４０年前後已有戰機，比１９１０╱１９２０年的一次戰機更

為先進。今天用無人機打仗已是事實，無人坦克、無人潛艦╱戰艦可能是未來必需的軍備。



地緣演變也可以用「ＧＤＰ」的升跌作為一參考，但仔細分析，人均「ＧＤＰ」及資源分配

與知識水平也極為重要。今天不只看「實物」的世界，創意╱創新也可以有「無限」計不到的價

值。１９６０年代，不少玩具於亞洲╱香港生產。香港於１９６０╱１９８０年代的卅年，生產

大量玩具，行銷全世界。例如Ｈａｓｂｒｏ的「ＧＩ．Ｊｏｅ」士兵╱大兵系列，１９６０年代

大賣，主要於香港生產，因而有「香港製造」，同期也有於日本生產，但「香港製造」

（Ｍａｄｅ ｉｎ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ）以外，也有「中國製造」（Ｍａｄｅ ｉｎ

Ｃｈｉｎａ）。１９６０年代，不少國家仍未可以合法地在中國生產，因而「ＧＩ．Ｊｏｅ」系

列印了「香港製造」的來源地品牌，有指不少配件源自中國的生產。１９８０年代，中國改革開

放，各國商家可正式於中國生產玩具，港商亦然！因而有「中國製造」（Ｍａｄｅ ｉｎ

Ｃｈｉｎａ）於全球「面世」了。１９９０年代，港商也樍極生產「Ａｃｔｉｏｎ

Ｆｉｇｕｒｅｓ」與Ｈａｓｂｒｏ的產品正面交鋒，在不少玩具展，接單也見好成績，當然產品

於中國的生產線生產。創意╱接單乃香江當年的強項。今天面對「打機」及全新的貿易格局，「

玩具」業已起了巨大的變化，因而生意策略要「百變」才可生存下去！疫情之下，玩具業更有新

的挑戰及網上商機了。誰主政經浮沉？！不只看經濟及制度，亦要看宏觀的生產力及創意力等因

素；「全球化」因為種種因素「停下來、停一停」，但往前看，不斷變化的地緣及不斷變動的「

成本╱產業」，「全球化」仍存在，即使有新的方向、內容及意義。１９６０年代於香港（及中

國）與日本生產的玩具，一甲子之後的２０２０年，「生產」地已走了「地球村」「各國」很多

圈了！誰主浮沉？！未可輕言及下判斷。



美國大選仍是焦點之一，本周有特朗普及拜登最後一場辯論。目前以民調看，特朗普形勢不

及拜登，但大選以「一天」、「一周」計，也可以出現很大的變化。因而「五、五」機會之下，

美國大選依然未見清晰。今年北半球冬天，疫情十分之關鍵！如果惡化下去，全球經濟面對更大

的打擊，而息率再三下移至「零╱負」水平不足為奇。中國不易獨善其身，因而年底前後經濟考

驗見十分之大了。



《資深市場人士 黃溢華》



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