《鍾之日記》增長遜預期，Ａ場往下沉

《鍾之日記》１０月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



中國經濟復甦獲經濟數據支持，不過，第三季國內生產總值（ＧＤＰ）增長４﹒９％，增速

雖較第二季加快１﹒７個百分點，仍遜預期的增５﹒２％，令市場稍失望。

國家統計局公布數據顯示，前三季經濟累計ＧＤＰ增速轉正，ＧＤＰ同比增長０﹒７％；同

時，９月工業及消費增速雙雙升至年內高點，９月工業增加值增６﹒９％，高於市場預期的增

５﹒８％；９月社會消費零售總額增３﹒３％，連續增長兩個月，高於市場預期的增１﹒８％；

前三季社會消費品零售總額增長０﹒９％，年內季度增速首次轉正。首９月全國固定資產投資同

比增長０﹒８％，亦為年內首次轉正。

市場普遍認為，在內循環主導下，第四季經濟有望加快回升。摩通料中國第四季ＧＤＰ增

５﹒３％，全年升２％。

不過，內地經濟運行仍存一定隱憂，包括：消費的擴大缺乏強有力支撐；對於房地產的高壓

態勢和強力調控，或對穩定投資和刺激消費有一定負面影響；秋冬季節或令新冠肺炎疫情再起；

而美國大選結果將揭曉，中美角力面臨升級風險。



＊Ａ場衝高回落，港股升幅收窄＊



滬深股市今早高開，在國家主席習近平強調要加強量子科技發展戰略謀劃和系統布局下，相

關板塊大漲，深圳綜改試點授權清單出爐，深概股亦上行，而ＧＤＰ等數據公布前，滬指曾一度

升１％，高見３３７１﹒０９點，但數據公布後權重金融股升幅收窄，令滬指快速回落，午間收

市前更倒跌，午後跌幅擴大，滬指低見３３０７﹒８４點，三千三有支持，全日收跌０﹒７％，

報３３１２﹒６７點。兩市全日成交７３９１億元人民幣，較上周五（１６日）增長４﹒３％，

外資透過陸股通淨流出３２﹒４億元人民幣。

港股今早開升１７８點報２４５６５點，內銀及新經濟股表現不俗，恆指升幅最多擴大至

３８５點報２４７７１點，惟中國第三季ＧＤＰ增長４﹒９％遜於預期，恆指升幅最多收窄，收

升１５５點或０﹒６４％，報２４５４２點，主板成交１２２８億，較上周五多８﹒４％。



＊大摩籲收集，內銀續反彈＊



大摩發報告指，內銀股經早前調整後，認為估值已具吸引力，隨著內地新冠疫情減退，料今

年下半年貸款利息收益率可望回穩，並預期內地監管當局會放鬆下半年的監管指引。即使考慮到

政策指導的某些永久性影響，但仍因為估值向下重評的情況已過頭，並認為是時候收集內銀股。

大摩將農行（０１２８８）評級由中性上調至增持，惟目標價由４﹒１０元降至３﹒５元。

另外，維持建行（００９３９）及工行（０１３９８）的增持評級。

另一方面，人民銀行上周五就修改內地商業銀行法公開徵求意見，有關的建議稿共十一章

１２７條，其中整合後新設或充實了四個章節，分別涵蓋公司治理、資本與風險管理、客戶權益

保護、風險處置與市場退出。

其中，新法規要求根據商業銀行的資產負債規模、風險水平、系統重要性等因素實施差異化

監管，涉及風險指標、公司治理、信息披露等各方面。東吳研究所認為，未來行業總體監管力度

仍然嚴格，但經營質量優異的頭部銀行將面臨相對友好的監管環境，這有利於提升經營效率和核

心銀行股的估值。

儘管上季內地ＧＤＰ遜預期，但獲大行唱好，內銀股今日繼續反彈，工行漲３﹒６％，收報

４﹒５８元，為８月２５日以來高；郵儲銀行（０１６５８）漲２﹒７％，農行升２﹒６％，建

行升１﹒８％，招行（０３９６８）亦揚１﹒５％。



＊未懼唱衰蘋果銷情仍旺，鴻騰精密飆近兩成＊



蘋果公司新一代手機ｉＰｈｏｎｅ １２面世，主打支援５Ｇ，中港兩地同於上周五晚上８

時開售。有人歡喜有人愁，那邊廂華為則因為遭美國趕盡殺絕，無法繼續生產新款手機，不少內

地網民呼籲愛國人士不要買ｉＰｈｏｎｅ，不少內地媒體也在唱衰新ｉＰｈｏｎｅ缺乏創新。

不過科技新貴魅力沒法擋，內地「果粉」熱情未減。據內媒報道，開售後不久蘋果中國官方

網站便已爆棚，有網民稱等待良久登入官網後，發現全線新產品已經被爆買缺貨，內地各大電商

平台上的蘋果官方旗艦店方面，各款型號ｉＰｈｏｎｅ １２亦瞬間售罄。

國際市場調查公司ＩＤＣ中國表示，報告指ｉＰｈｏｎｅ １２ ｍｉｎｉ價格較為相宜，

手機尺寸跟ｉＰｈｏｎｅ７、８相近，有望吸引潛在換機客。

港股上的蘋果概念股集體高走，鴻騰精密（０６０８８）狂飆１９％，富智康集團

（０２０３８）升５﹒３％，高偉電子（０１４１５）漲９﹒４％，瑞聲科技（０２０１８）升

２﹒５％，舜宇光學（０２３８２）升１﹒９％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

