【深圳先行】深圳綜改試點授權清單首公布，將推深市期指、ＣＤＲ

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家發改委正式發布《深圳建設中國特色

社會主義先行示範區綜合改革試點首批授權事項清單》。首批授權事項清單共有六大類４０條，

要素市場化配置方面１３條，包括推進創業板改革並試點註冊制落地，建立新三板掛牌公司轉板

上市機制；推出深市股票股指期貨，不斷豐富股票股指期貨產品體系；開展創新企業境內發行股

票或存托憑證（ＣＤＲ）試點，完善創新企業境內發行上市制度，推動具有創新引領示範作用的

企業發行股票或存托憑證（ＣＤＲ）並在深交所上市，強化創新企業信息披露，保護投資者合法

權益等。

此外，營商環境方面８條，科技創新體制方面６條，對外開放方面７條，公共服務體制方面

３條，生態和城市空間治理方面３條。



＊允許深圳到境外發行離岸人民幣地方政府債券＊



具體來看：授權深圳在國家核定地方債額度內自主發行，創新地方政府舉債機制，允許深圳

到境外發行離岸人民幣地方政府債券。

授權深圳開展本外幣合一跨境資金池業務試點。建立本外幣合一資金池主帳戶，整合本外幣

資金調劑歸集功能，雙向宏觀審慎管理資金池跨境資金流動，允許主帳戶內資金辦理結售匯和相

關的套期保值衍生品交易，跨境調出入資金幣種保持一致，資金池資金使用實行負面清單管理。

推進創業板改革並試點註冊制落地，建立新三板掛牌公司轉板上市機制。

完善創新企業境內發行上市制度，推動具有創新引領示範作用的企業發行股票或存托憑證（

ＣＤＲ）並在深交所上市，強化創新企業信息披露，保護投資者合法權益。

推出深市股票股指期貨，不斷豐富股票股指期貨產品體系。

擴寬深圳經濟特區立法空間，賦予深圳在人工智能、無人駕駛、大數據、生物醫藥、醫療健

康、信息服務、個人破產等領域的先行先試權，支持深圳充分利用經濟特區立法權進行探索。支

持深圳在無人機管理等領域先行先試，並制定相應配套措施。



＊做好未完成開發投資總額２５％的閒置工業用地處置＊



授權深圳開展土地二級市場預告登記轉讓制度試點，充分利用市場機制盤活存量和低效用地

。經全國人大常委會授權後，重點做好未完成開發投資總額２５％的閒置工業用地的處置工作，

可以採取提供交易鑒證、預告登記等方式，優化土地要素市場化配置，保障交易安全。未經批准

，工業用途不得改變。

在深圳水域試點開展國際航行船舶保稅液化天然氣加註業務。允許設立海上保稅燃料油供應

倉庫。開展保稅燃油使用人民幣計價、結算試點。

研究實施經郵輪母港入境的外籍遊客１４４小時過境免簽及郵輪團體乘客１５天免簽的政策

。支持深圳在客運碼頭設置旅客國際中轉區、優化出入境手續，以及延長口岸通關時間。取消遊

艇自由行海關擔保金。

