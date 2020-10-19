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19/10/2020 09:32

《股林淘金－林家亨》螞蟻上市有佳音，提防美股周二震

　　《股林淘金》上周五（１６日）美國公布的經濟數據略為好過市場預期，美股開市後造好，
但下午美國財政部表示今年的預算赤字可能高達３﹒１３萬億美元，是２０１９年的３倍，市況
隨即向下，收市時道指仍錄得１１２點升幅，但納指轉升為跌，下跌４２點。投資市埸傳出兩黨
就紓困方案仍在商談中，但死線是本周二（２０日），若過了周二，即使談妥也趕不及在大選前
通過，可能需要由下屆總統處理。
　　預計今日（１９日）港股早上上升，升幅可能達二百點之多，但現時市埸漸趨保守心態，若
周二死線前美國紓困方案仍未通過，美國今年經濟在餘下時間將會在衰退中渡過，美股前景並不
樂觀。市埸傳出阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻金服已獲中國證監會批准上市，另外阿里巴巴
亦宣布透過旗下子公司淘寶中國收購高鑫零售（０６８０８），作價８﹒１元，兩股今天應有不
同程度升幅，仍願意入市之投資者可留意京東集團（０９６１８），今年之光棍節預期有雙位數
值增長，有利股價再創新高紀錄。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　　
＊筆者並沒有持有上述股份
　
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