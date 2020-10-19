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19/10/2020 13:39

【數據解讀】中海晟融：三季度ＧＤＰ低預期，主因服務業增速疲弱

　　《經濟通通訊社１９日專訊》國家統計局公布，今年第三季，國內生產總值（ＧＤＰ）增長
４﹒９％，增速較第二季加快１﹒７個百分點，惟仍遜於市場預期的增５﹒２％，累計前三季經
濟增長由負轉正，ＧＤＰ同比增長０﹒７％。此外，９月工業增加值增６﹒９％，高於預期的增
５﹒８％；首９月全國固定資產投資同比增長０﹒８％，年內首次轉正，９月社會消費品零售總
額增３﹒３％，連續增長兩個月，高於市場預期的增１﹒８％；前三季社會消費品零售總額增長
０﹒９％，年內季度增速首次轉正。
　　中海晟融經濟學家張一認為，市場此前普遍預期三季度ＧＤＰ增速將高於５％。但需要注意
的是，服務業在ＧＤＰ中佔比已經超過５０％，社零的低迷迅速反饋到包括餐飲、批發零售等行
業，導致服務業增速相對疲弱。這是三季度ＧＤＰ增速低於預期的主要因素。無論是社零的復蘇
態勢還是出口新訂單的增長情況，都預示著四季度經濟增速都將保持相對穩健態勢，６％以上的
增速是大概率事件。

＊四季度製造業要實現正增長仍有一定難度，幣策以穩為主＊

　　投資方面，隨著積極財政政策之下相關項目的逐步落地，基建投資有望繼續保持穩健增長，
但是持續高壓的地產融資政策以及出現疲態的商品房銷售有可能制約地產投資的持續增長，而庫
存數據顯示，四季度製造業要實現正增長仍有一定難度。因此，四季度經濟增長很大程度上還是
依賴於出口繼續保持正增長以及社零持續復蘇帶來的拉動。
　　當前，宏觀政策面臨著穩增長和控槓桿之間的矛盾。盡管貨幣和社融增速屢創新高，但低於
預期的數據預示著經濟復蘇的基礎仍不牢固，而相對低迷的價格數據預示著貨幣政策仍有一定的
空間。我們認為，在貨幣政策正常化過程中，除非出現國際收支大幅順差導致人民幣快速升值，
四季度快速退出的可能性不大，整體政策基調以穩為主。（ｗｌ）

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