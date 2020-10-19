  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/10/2020 10:00

【聚焦數據】９月社會消費品零售總額增３﹒３％連增兩月，高預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家統計局公布，９月社會消費品零售總
額３５２９５億元（人民幣．下同），同比增長３﹒３％，連續增長兩個月，高於市場預期的增
１﹒８％，增速比８月份加快２﹒８個百分點。
　　前三季度，社會消費品零售總額２７３３２４億元，同比下降７﹒２％，降幅比上半年收窄
４﹒２個百分點；其中三季度增長０﹒９％，季度增速年內首次轉正。
　　前三季度，按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額２３６８４３億元，下降７﹒３％；鄉
村消費品零售額３６４８１億元，下降６﹒７％。
　　按消費類型分，餐飲收入２５２２６億元，下降２３﹒９％；商品零售２４８０９８億元，
下降５﹒１％。消費升級類商品銷售較快增長，通訊器材類、體育娛樂用品類、化妝品類商品零
售額分別增長７﹒２％、６﹒８％、４﹒５％。
　　前三季度全國網上零售額８００６５億元，同比增長９﹒７％，增速比上半年加快２﹒４個
百分點。其中，實物商品網上零售額６６４７７億元，增長１５﹒３％，佔社會消費品零售總額
的比重為２４﹒３％。

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning19/10/2020
《開市GoodMorning》溫傑：高鑫零售企9.5元續持有
財經熱話16/10/2020
《笑傲缸湖》 下星期一起 《hot talk 1點鐘》約定你!
財經熱話16/10/2020
《股市一周》習近平南巡提振港股　全周升267點　成交增逾四成
中國故事16/10/2020
《神州經脈》人行全周泵水1900億　滬指悶局人幣匯價再飆
市場動向16/10/2020
中國恒大：有充足現金按期償還所有到期債務
財經熱話16/10/2020
【內銀股復活】人行多項舉動利好　聶振邦：內銀股避險功能明顯
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>