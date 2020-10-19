【聚焦數據】９月社會消費品零售總額增３﹒３％連增兩月，高預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家統計局公布，９月社會消費品零售總

額３５２９５億元（人民幣．下同），同比增長３﹒３％，連續增長兩個月，高於市場預期的增

１﹒８％，增速比８月份加快２﹒８個百分點。

前三季度，社會消費品零售總額２７３３２４億元，同比下降７﹒２％，降幅比上半年收窄

４﹒２個百分點；其中三季度增長０﹒９％，季度增速年內首次轉正。

前三季度，按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額２３６８４３億元，下降７﹒３％；鄉

村消費品零售額３６４８１億元，下降６﹒７％。

按消費類型分，餐飲收入２５２２６億元，下降２３﹒９％；商品零售２４８０９８億元，

下降５﹒１％。消費升級類商品銷售較快增長，通訊器材類、體育娛樂用品類、化妝品類商品零

售額分別增長７﹒２％、６﹒８％、４﹒５％。

前三季度全國網上零售額８００６５億元，同比增長９﹒７％，增速比上半年加快２﹒４個

百分點。其中，實物商品網上零售額６６４７７億元，增長１５﹒３％，佔社會消費品零售總額

的比重為２４﹒３％。

