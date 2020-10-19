【美國大選－專訪】張少威：選舉人票暗湧難料，拜登若贏恐僅小勝

《經濟通通訊社記者俞瑾１９日報道》「可能是美國歷史上最重要的選舉」倒數第１６日。

若以平均民調計，民主黨候選人拜登的支持率，持續超越現任總統特朗普逾１０個百分點，此是

否意味即將到來的Ｗｏｒｌｄ－ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ ｍｏｍｅｎｔ勝負已定？

對此，曾採訪過三屆美國總統大選的浸會大學傳理學院高級講師張少威接受《經濟通通訊社

》專訪時指，特朗普當選的機會的確在減少，因美國人希望回歸傳統、理性的治國之道；但鑒於

白人鐵票未如人們想像般損失太多，加上新冠疫情令大城市被掏空，民主黨的領先優勢未必能保

證拜登盡贏搖擺州的選舉人票，即使其最終跑贏恐也僅是小勝。



＊驢象勢力消長看社會及財政政策＊



曾擔任駐美記者１３年的張少威，實地採訪過三屆美國總統大選（克林頓、小布殊、奧巴馬

），看盡驢象兩黨的政治勢力消長。他認為，要評判哪一方勝出大選，需考慮各自的社會政策及

財政政策。

以２０１６年特朗普爆冷當選為例，一大原因即是很多人不滿奧巴馬的社會政策及財政政策

，包括《平價醫療法案》強迫納稅人資助墮胎，侵犯他們的道德權利；救濟窮人、容忍非法移民

等同樣超出可接受底線。

由於上述政策偏好涉及自由或保守的意識形態，乃至有人擔心說出真實想法會顯得小器狹隘

，因此產生「沉默的多數」效應；加上民主黨８年執政聯邦政府，卻對各州黑人社區的改善鞭長

莫及，甚至奧巴馬本人亦獲評價為「ｎｏｔ ｔｈａｔ ｂｌａｃｋ」，以致２００８年群起支

持民主黨的黑人票大減，而特朗普又意外獲得大量白人票，最終將一代「狂人」送入白宮。



＊反華論令白人鐵票未必流失太多＊



那麼，２０２０年大選又如何？張少威認為，特朗普上屆勝出的關鍵，即來自農村、低學歷

、藍領等的白人鐵票並不會流失太多，因這些人即使或因新冠疫情丟了工作，但就有相當一部分

相信特氏所說的「中國是罪魁禍首」，更對其真刀實槍對中國加徵關稅、放狠話要中國付上沉重

代價等表示解氣、服氣。

早前確診新冠肺疫的特朗普，火速出院「康復」後，即前往上屆險勝的終極搖擺州－－佛羅

里達拉票。擁有２１００萬人口的佛州，其２９張選舉人票佔了總統最低當選門檻２７０張選舉

人票（總數５３８張）的逾一成，惟今次倍受肺疫重創，總確診高達７５萬例，更有近１﹒６萬

人喪生。

一場肺疫令佔當地四分一人口的拉丁裔選民首當其衝，其會否群起支持拜登，令佛州重新染

藍？對此，張少威指，佛州的情況比較復雜，當地的確有很多低收入人士和少數族裔，但這些講

西班牙語的人跟紐約講西班牙語的人不太一樣，因相當部分是６０年代遭古巴共產黨清算而逃難

的移民後代，反共意識強烈。

深諳此道的特朗普上任後即一反奧巴馬與古巴破冰的友好姿態，收緊旅遊及匯款限制展示強

硬，上月更祭出新制裁，加上大罵拜登是「社會主義者」，可謂投這批人所好。



＊疫情致城市遭掏空，不利民主黨＊



此外，新冠疫情下的一個新變化，即大城市因不少人避疫外遷遭掏空，而郊區的人口增加，

令民主黨通常在大城市領先的優勢不足以改變整個州的取向。例如在德克薩斯州，希拉里上屆在

該傳統紅色州的４個大城市（如休斯敦）獲得逾３８０萬票，不過５７％的選票卻來自這些大城

市以外的地區；而在６個關鍵搖擺州（佛州、俄州、賓州、密歇根、威斯康辛、艾奧瓦），特朗

普僅比希拉里多贏得不到８０萬票，但卻全取９９張選舉人票。

張少威就指，傳統上大城市裏的人大多支持民主黨，郊區的有錢人大多支持共和黨，但疫情

令郊區的人口發生變化，例如從事低端服務業的黑人從大城市搬到郊區居住，令原本歲月靜好的

郊區白人保守派社區面臨多種族之下的「ＢＬＭ（黑人命也是命）」遊行、暴力、毒品等問題，

進而支持特朗普主打的「Ｌａｗ ａｎｄ Ｏｒｄｅｒ（法律和秩序）」。

他以早前聖路易斯一對白人律師夫婦為例，他們６月底時在家門前手持步槍和手槍指向抗議

種族歧視的示威者，後獲邀在８月的共和黨全國代表大會上發表視頻講話。他認為，這些保守派

白人加上大量的農村選民，大有可能以很高的投票率壓倒民主黨在大城市的領先優勢。



＊拜登缺個人魅力，勝在「反特」＊



對於兩名候選人，又怎麼看？張少威指，特朗普有很多面，特別是商人性格「凡事都計數」

特別突出，此從他之前為軍費開支跟日韓鬧得很僵可見一斑；不過，特氏本人未必熱衷反華反共

，前國安顧問博爾頓的著作就爆總統「請求習近平確保他會連任」；只是由於牽涉美國整個利益

集團，特朗普後來「Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｖｉｒｕｓ」「Ｃｏｍｍｕｎｉｓｔ Ｐａｒｔｙ」不離

口，應是算計後為催谷選票的結果。

至於拜登，他指，如果相信民調的話，拜登肯定贏（且今次民調準確度高過上屆），加之上

屆因對希拉里不滿而沒有投票的人，這次可能因不滿特朗普而特別投拜登一票，但拜登本人缺少

令人發自內心讚嘆或佩服的個人魅力，甚至拜登唯一讓人印象深刻的就是他是個好父親。「從這

個意義上看，今年大選如果他贏了，也意味著反對特朗普的人多了。」

較早時美國兩大旗艦報章《紐約時報》、《華盛頓郵報》為拜登「背書」時就分別指，「前

副總統是我們國家現在需要的領導人」，「為了驅逐眼下最糟糕的總統，許多選民可能願意為幾

乎任何人投票」，提及拜登的特質包括正直、尊重、體面、同理心，但就似乎鮮有強調其擅長治

理亂世、應對危機。

而就在剛剛過去的周末，特朗普就加緊攻擊拜登為「腐敗的政客」、「腐朽政治階級的鮮活

代表」、「關聯公司對中國企業進行了重大投資」等。

最終紅潮能否蓋過藍浪？拭目以待！

