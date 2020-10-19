《融天納地－溫天納》經濟復甦和低通脹的雙預期

《融天納地》國家統計局剛公布第三季ＧＤＰ按年增長４﹒９％，低過市場預期的５﹒５％

。頭三季度ＧＤＰ按年增長０﹒７％，原則上符合市場預期。上周五早上，筆者接受中央電視廣

播總台旗下北京之聲英文欄目的專訪，討論內地通脹回順的趨勢。展望年內，筆者分析內地

ＣＰＩ將持續在「１字頭」，在豬肉價格向下，以及ＣＰＩ高基數的共同影響下，短期內ＣＰＩ

同比將繼續下跌。不過，到了明年２月後可通脹有可能將重新上升。此外，從１０月開始，部分

商品指數價格不斷上升，疊加ＰＰＩ基數處於低位，預計ＰＰＩ仍處於溫和上升趨勢中。’



ＣＰＩ弱於預期，對內地經濟需求端顯示出甚麼？需要留意，除了食品價格偏弱之外，

ＣＰＩ出現了兩個正面信號，首先、核心ＣＰＩ同比連續３個月保持在０﹒５％不變，看似已見

底。另外、９月份服務價格環比上升，更是連續兩個月上漲，表現勝過過去兩年同期。這兩個信

號，與ＰＭＩ及信貸社融超預期一致，證實了內地經濟需求端回暖。



整體而言，目前內地經濟復甦和低通脹構成一個有利的環境，結合人行有關負責人表態「允

許宏觀槓桿率階段性上升」，在客觀環境下，目前貨幣政策基調有望延續更長時間。深層次看，

其實內地貨幣政策存在正常化的壓力，目前國債收益率水準已經回升至年初水準。不過，現實歸

現實，考慮到第四季度美國總統大選以及海外疫情預計或會對內地經濟產生影響，貨幣政策趨緊

的機會較低。目前，環球通脹相對分化，內地通脹則相對可控，在政策的刺激下，美國３月份以

來的Ｍ１和Ｍ２同比增長速度持續飆升，但通脹壓力不大，量寬影響將持續，低息環境亦同步維

持。



目前，內地疫苗開發進度正面，若最終成功，將大幅提振投資市場風險偏好，資金將轉往股

市，將對債市表現將有所壓制。同時，內地近幾個月的經濟金融數據持續超預期，今年頭三季度

人民幣貸款增加１６﹒２６萬億元，同比多增２﹒６３萬億，社融增量累計為２９﹒６２萬億元

，比上年同期多９﹒０１萬億，年度新增３０萬億的目標已基本達成，經濟金融數據的超預期將

會大幅推動內地經濟上升，對後續資本市場的表現有利。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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