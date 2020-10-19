《匯市一周－徐惠芳》觀望各國數據及官員講話，美元整固

《匯市一周》展望本周，關注數據包括：英國和加拿大的零售數據及ＣＰＩ，德國、法國、

歐元區和美國公布製造業ＰＭＩ，美聯儲公布褐皮書報告等。市場繼續關注美國大選，美國財政

刺激談判，以及英國脫歐協議進展。周一（１９日），美聯儲主席鮑威爾參加國際貨幣基金組織

（ＩＭＦ）討論、歐央行行長拉加德致詞。



美國上周首次申領失業救濟金人數激增至８９﹒８萬人。美國國會兩黨就新一輪刺激法案談

判繼續僵持。美國最新公布２０２０財年預算赤字創紀錄的３﹒１３２萬億美元，是去年赤字的

三倍以上。數據反映美元資產風險增加。美國總統大選將至，美元波動更大。



美國總統大選接近最後階段，兩名候選人努力拉票。特朗普前往東南部佛羅里達州經濟重鎮

－－邁阿密，而拜登則前往東北部賓夕法尼亞州最大城市－－費城。兩個州份均視為搖擺州份，

為兩黨必爭之地，隨時影響大選結果。另外，本周將公布聯儲局褐皮書，以及美國１０月製造業

ＰＭＩ數據，數據有助推算１０月非農就業數據表現。技術上，美匯指數在１０和２０天均線之

上持續向上，可測試９４水平。若１０月美國刺激法案仍沒有進展，將限制美元上升空間，下望

９２、９１水平，上方阻力９４﹒５０、９４﹒９５、９６﹒００。



＊能源需求前景黯淡＊



新冠疫情大流行令歐洲陷入前所未有的衰退，許多國家正再次收緊限制措施，以應付冬季的

第二波疫情。歐盟要求英國，要麼就新的經濟夥伴關係做出妥協，要麼在不到８０天的時間裡，

準備好硬脫歐後貿易紛亂。英國對此反應冷淡，並表示失望。



市場擔憂，主要產油國ＯＰＥＣ將推進減產計劃，即使歐洲和美國新冠病例大增，限制全球

兩大能源消費地區的需求。油組將在明年１月把減產規模，從目前的每日７７０萬桶，降低至每

日２００萬桶。ＯＰＥＣ秘書長巴爾金都承認，能源需求看起來乏力。市場關注，油組明年１月

有何舉動，歐洲及美國部分地區感染人數激增，令人擔憂能源需求前景黯淡。紐約期油現時在每

桶４０﹒７５美元整固，上方阻力４４﹒１０、４８﹒９５、５３﹒６５美元。



截至１０月１５日，全球最大交易所上市黃金基金（ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ Ｔｒｕｓｔ）的

黃金持倉量１２７６﹒０６噸，按日減少１﹒８８噸。金價現時在每盎司１９０４元（美元．下

同）整固，下方支持１８７５元、１８５５元。金價自每盎司１９１７元開啟調整，若金價在

１８８０元結束調整，上方阻力看向１９１５元和１９２５元。

《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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