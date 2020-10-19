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即市新聞

19/10/2020 15:04

《師傅教路－黃瑋傑》麗珠分拆試劑業務Ａ股上市，股價目標４０元

　　《師傅教路》麗珠醫藥（０１５１３）宣布分拆麗珠試劑在Ａ股獨立上市，於Ａ股上市完成
後，麗珠試劑將主要從事診斷試劑及設備的研發、生產及銷售，有助深化集團於診斷試劑方面的
布局，提升整體競爭力。
　　麗珠醫藥主要從事醫藥產品研發、生產及銷售，產品涵蓋製劑產品、原料藥和中間體及診斷
試劑及設備等多個醫藥細分領域，並在抗腫瘤用藥、輔助生殖用藥、消化道用藥、精神用藥及神
經用藥等多個治療領域方面形成了一定的市場優勢。現階段集團在進一步聚焦生物藥品研發的同
時，啟動了細胞治療業務領域的研究開發。

＊部分試劑產品市佔率領先內地＊

　　麗珠試劑作為集團下屬診斷試劑及設備供應商，自成立至今一直專注於診斷試劑及設備的研
發、生產及銷售，現時已構建了涵蓋酶聯免疫、膠體金快速檢測、化學發光、多重液相晶片技術
、核酸檢測等在內的多方位技術平臺，在呼吸道感染、傳染性疾病、藥物濃度監測等領域擁有較
強市場影響力，部分產品佔有率居於國內領先地位。
　　今年上半年麗珠試劑的新型冠狀病毒（２０１９－ｎＣｏＶ）ＩｇＭ╱ＩｇＧ抗體檢測試劑
盒（膠體金法）於國內獲批上市，後又取得歐盟ＣＥ認證，具備歐盟市場准入條件，並在多個國
家進行進口註冊申請﹒此外，麗珠試劑研發亦取得了重要進展，一系列產品獲批上市：白介素Ｉ
Ｌ－６測定試劑盒（化學發光法）、ＨＢＶ核酸檢測試劑、ＨＣＶ核酸檢測試劑、ＨＢＶ核酸檢
測試劑（一步法）、６０速單人份化學發光分析儀、肌炎５項目自身抗體檢測試劑盒（磁條碼免
疫熒光法）、血管炎３項自身抗體檢測試劑盒（磁條碼免疫熒光法）、抗核抗體檢測試劑盒（磁
條碼免疫熒光法）（ＡＮＡ－１７）均已獲註冊證﹒隨着新冠試劑產品的出口，麗珠試劑成立了
海外銷售事業部，為未來其他試劑產品拓展海外市場奠定基礎。

＊建議３６元買入，３３元止蝕＊

　　通過建議分拆及建議Ａ股上市，將進一步增強麗珠試劑的資金實力，有利於拓寬融資渠道，
進一步加大研發、營運的投入，從而提升整體競爭力。建議買入價３６元，目標４０元，止蝕位
３３元。《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）
　
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