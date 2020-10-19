《金石為開－黃威》美元反彈施壓黃金，金價１９００關口爭持

《金石為開》歐洲疫情加劇以及美國財政刺激再度陷入僵局為美元帶來支撐，上周美元指數

止跌回升。雖然歐洲股市一度重挫，美股也於高位出現反覆，導致避險情緒有所升溫，但黃金仍

然受到美元的壓力。金價於周初急挫後反彈力度較弱，於１９００美元附近陷入震盪，全周累計

下跌１﹒６％。



關於美國新刺激法案的進程在上周出現了意外反轉。美國參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，

參議院將於本周三（２１日）對一項約為５０００億美元的紓困方案進行投票。麥康奈爾的這一

提議十分出人意料，因為共和黨９月份提出的６５００億美元方案就被眾議院否決，參議院反而

尋求更小規模的方案，這是民主黨多次明確反對的。特朗普對此十分不滿，在推特上督促達成大

協議，但這一想法也遭到麥康奈爾的反對。這表明目前不僅兩黨分歧巨大，連共和黨內部對於刺

激法案也有不同意見。結合財長姆努欽及眾議院院長佩洛西近期的言論，大選前出台財政刺激政

策的機會渺茫，市場對此也已經不抱太大希望。



另一方面，新冠感染病例數隨著秋季到來而出現新一輪爆發，歐洲首當其衝，法國、英國、

意大利等均陸續宣布了部分地區的管制措施；美國單日新增病例數也達到７月以來的新高。市場

擔心新一波疫情封鎖舉措可能拖累全球復甦，風險情緒受到重大衝擊。歐系貨幣的反彈戛然而止

，反覆走弱，歐洲股市也一度遭到重挫。



財政刺激談判僵局持續及歐系貨幣疲軟推動美元指數止跌回升，對黃金造成明顯壓力。雖然

避險情緒升溫也為黃金提供了一定支持，但金價在後幾個交易日反彈乏力。目前日線ＭＡＣＤ僅

維持微弱的上漲動能，ＲＳＩ於５０附近徘徊，保歷加通道開口收窄。料多空雙方將圍繞

１９００關口展開爭持，最近的支持位及阻力位分別位於１８６０和１９３０美元左右。



本周重點關注歐洲及美國１０月ＰＭＩ初值及美國科網股三季報，另外持續留意新冠疫情及

美國選情的進展。《六福金融分析師 黃威》



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