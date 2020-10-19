《陶冬天下－陶冬》新冠感染再升，脫歐談判無果

《陶冬天下》從德國車廠到美國機械商都交出了不俗的業績，但是上周宏觀壞消息不斷。美

國的就業數據、歐洲的疫情反彈、英國的脫歐談判，成為拴在風險資產腰上的三塊大石，股市試

圖反彈不果。疫情是上周市場的最大憂慮，歐洲疫情全面反彈，人流管制政策在部分城市再次出

現；美國中部地區的新增感染人數創出歷史新高，這些都令資金擔心全球經濟復甦步伐被拖慢。

美國一家藥廠聲明旗下疫苗三期試驗接近完成並將尋求美國當局緊急批准，中國疫苗也增大特定

人群接種的範圍。英國首相約翰遜在與歐盟主席的私人通話未能取得決定性突破後，揚言脫歐進

入「決定性轉軌」，無協議脫歐機會增大，不過英鎊匯率下挫有限。美國總統選舉進入最後三周

的衝刺階段，民主黨候選人拜登繼續領跑，但是其子的醜聞視頻曝光後領先度縮小。緊急救援法

案仍在美國國會繼續擱淺，傳出的消息彼此矛盾。上周美股微升，但是星期五的反彈被最後一小

時的沽盤所鎮壓，歐股直跌，Ａ股略好。相對而言債市比較平穩，央行消息不多、通貨膨脹不興

，美國和德國國債走高，美國十年期國債利率下降至０﹒７５％。上周美元和黃金紛紛下行，石

油期貨則步步向上。



全球新冠疫情再度惡化，根據ＷＨＯ最新數據超過３８８０萬人患病、超過１００萬宗死亡

。印度、巴西、墨西哥是重災區，不過牽動上周市場情緒的是歐洲。歐洲各國的新冠感染人數直

線上揚，法國、英國、意大利部分大城市重新實施人流管制措施。隨著北半球氣溫下降，筆者相

信新冠疫情正在捲土重來。與幾個月前的疫情相比，本次新冠疫情的染病平均年齡明顯降低，死

亡率也明顯降低。這和老人躲在家裏不動，而年輕人照玩有關係，也和病毒變種以期更好地傳播

這個生物本性有關係。最新數據顯示，歐洲的感染率飆升，但是死亡率卻沒有明顯上升（英國案

例早過法國意大利，更有參考性）。新冠的死亡率已經接近甚至低過普通重流感。隨著明年疫苗

的全面推出、醫療手段的進一步完善，醫療資源估計會向特定人口傾斜。新冠病毒可能會與人類

長期共存，但是人類對於新冠病毒的恐懼，應該會逐步緩和。儘管如此，筆者堅持之前的判斷，

經濟數據的第一期反彈已經結束，資產負債表修復要比產業鏈修復更困難更持久。



美國總統大選日漸接近，民主黨候選人拜登對共和黨候選人特朗普仍有高單位數的領先。亨

特拜登的醜聞視頻曝光，對民調有影響但不算震撼。特朗普有一批隱藏票，民意調查未必很準確

，不過比起２０１６年選舉，這次選民分邊清晰，中間游離票較少。如果拜登在最後三個星期不

出現自我摧毀式的言論、沒有巨大的本人自己的醜聞，他贏得選舉團多數票數的機會較高，離岸

賭盤開出了八成勝率。當下的一大看點是，民主黨能否拿下參議院，同時入主白宮和參眾兩院。

民主黨取得ｓｗｅｅｐｉｎｇ ｖｉｃｔｏｒｙ，有難度但並非不可能的事情。民主黨在國會有

多少控制力，直接決定拜登（如果當選）的經濟政策和財政政策。如果民主黨同時取得參眾兩院

的控制，拜登的財政支出政策可能猶如特朗普的減稅政策，給股市帶來一陣希望。不過，一切要

等選舉塵埃落盡方知結局。



上周對於英國脫歐的談判者來說，是黑暗的一周。貿易代表的正式談判中，國家補貼問題有

進展，但是在最核心的漁業邊境、主權管轄問題上未見突破。隨後約翰遜出手「最後一招」，直

接對話歐盟主席以及在歐盟峰會實行穿梭外交，但是並沒有達到任何目標。氣急敗壞的英國首相

公開向國民表示準備只有ＷＴＯ標準的關稅條件，即所謂無協議脫歐。英國尋求的「加拿大式關

稅協議」、「澳大利亞式關稅協議」均被歐盟回絕，唐寧街直接告訴歐盟談判代表巴尼爾，如果

沒有結構性新意的計劃，本周不必再來倫敦談判了。英國如果不延長退出歐盟的時間，硬脫歐的

風險已經明顯超過５０％了，不過約翰遜的絕話未必表明談判已經徹底破裂。他在以破釜沉舟的

姿態向歐盟表達決心，同時可能也在讓步前向國內反對勢力作ｓｈｏｗ。遺憾的是，歐盟並沒有

被約翰遜嚇倒，約翰遜說球在歐洲那邊，不過歐盟人可能不踢球。如料英國脫歐進入動盪期，為

全球風險資產增添了不確定性。



本周看點有三，美國選情、歐洲疫情和中國ＧＤＰ。幾位聯儲成員的發言和歐元區ＰＭＩ也

值得留意。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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