《缸邊隨筆－石鏡泉》中美埋牙

《缸邊隨筆》「美制裁中」已行了兩年，只聞中國謂會作出反制，但又是講了兩年，到這兩

周，中國已由講反制到出手反制。今天之後，估計全球傳媒會用上「中美埋牙」或類似的名詞，

會有甚麼後果？



２０１８年，美國啟動貿易戰，當時筆者有文謂，美國不是打錢，而是打國運。其後，國內

已有倡議，打「持久戰」。因為在２０１８年中，內地傳媒刊印了毛澤東在抗日時期的《論持久

戰》文獻。



２０１８至２０１９年時，中美不斷有談判，最終簽妥了協議，但美國又在其他領域找事。

到今日，中國人，或應該講是中央決策者，終被特朗普的離譜行為，統一了認識，再不能逆來順

受，必要幹點事，讓美國的政客們「拿起石頭砸自己的腳」，怎個砸法？



＊外國料中國有三方面怕美＊



外國外交界有認為中國怕美國三件事：美國軍事力量、半導體實力、美元霸權。



說這話的人是澳洲的陸克文（Ｋｅｖｉｎ Ｒｕｄｄ，），他於１９８０年代駐北京

，於２００７至２０１０年及２０１３年間任澳洲總理，以及於２０１０至２０１２年間任澳洲

外相，現為在紐約的Ａｓｉａ Ｓｏｃｉｅｔｙ Ｐｏｌｉｃｙ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ主席，他

日前接受了個西方媒體的訪問，談中美紛爭。以他這個外交背景言，應有一定代表性。



陸克文認為中國有上「三怕」外，尚有就是香港出亂子，由於關乎香港，所以引他原話：



Ｔｈｅ ｒｉｓｋ Ｉ ｓｅｅ ｉｓ ｔｈａｔ ｉｆ ｔｈｅ Ｃｈｉｎｅｓｅ

ｃｒａｃｋ ｄｏｗｎ ｆｕｒｔｈｅｒ ｉｎ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ﹒ Ｉｆ ｔｈｅｒｅ

ｉｓ ａｎ ｅｒｕｐｔｉｏｎ ｏｆ ｐｒｏｔｅｓｔｓ ｒｅｓｕｌｔｉｎｇ ｉｎ

ｖｉｏｌｅｎｃｅ， ｗｅ ｓｈｏｕｌｄ ｎｏｔ ｂｅ ｓｕｒｐｒｉｓｅｄ ｂｙ

ｔｈｅ ｐｏｓｓｉｂｉｌｉｔｙ ｏｆ Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ ｄｅｃｉｄｉｎｇ ｔｏ

ｄｅ－ｌｉｎｋ ｔｈｅ Ｕ﹒Ｓ﹒ ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｓｙｓｔｅｍ ｆｒｏｍ ｔｈｅ

Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｄｏｌｌａｒ ａｎｄ ｔｈｅ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ

ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｍａｒｋｅｔ﹒ Ｔｈａｔ ｗｏｕｌｄ ｂｅ ａ ｈｕｇｅ

ｓｔｅｐ﹒



假如美國真要搬香港這石頭，又將會是怎做？



Ｉｆ ｔｈｅ Ａｍｅｒｉｃａｎｓ ｗａｎｔｅｄ ｔｏ ｓｅｎｄ ａ ｈｕｇｅ

ｗａｒｎｉｎｇ ｓｈｏｔ ｔｏ ｔｈｅ Ｃｈｉｎｅｓｅ， ｔｈｅｙ ａｒｅ

ｐｒｏｂａｂｌｙ ｍｏｒｅ ｄｉｓｐｏｓｅｄ ｔｏｗａｒｄｓ ｕｓｉｎｇ

ｓｅｃｔｏｒａｌ ｍｅａｓｕｒｅｓ， ｌｉｋｅ ｔｈｅ ｏｎｅ Ｉ ｏｕｔｌｉｎｅｄ

ｆｏｒ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ， ａｎｄ ｎｏｔ ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ

ｍｅａｓｕｒｅｓ﹒ Ｂｕｔ ｎｅｖｅｒ ｆｏｒｇｅｔ： Ａｍｅｒｉｃａｎ

ｐｏｌｉｔｉｃａｌ ｅｌｉｔｅｓ， Ｒｅｐｕｂｌｉｃａｎｓ ａｎｄ

Ｄｅｍｏｃｒａｔｓ， ｈａｖｅ ｃｏｎｃｌｕｄｅｄ ｔｈａｔ Ｘｉ

Ｊｉｎｐｉｎｇ’ｓ Ｃｈｉｎａ ｉｓ ｎｏｔ ａ ｓｔａｔｕｓ ｑｕｏ ｐｏｗｅｒ，

ｂｕｔ ｔｈａｔ ｉｔ ｗｉｓｈｅｓ ｔｏ ｒｅｐｌａｃｅ ｔｈｅ Ｕ﹒Ｓ﹒ ｉｎ

ｉｔｓ ｐｏｓｉｔｉｏｎ ｏｆ ｇｌｏｂａｌ ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ﹒

Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ， ｔｈｅ ｉｎｈｅｒｅｎｔ ｒａｔｉｏｎａｌｉｔｙ ｏｒ

ｉｒｒａｔｉｏｎａｌｉｔｙ ｏｆ ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ ｍｅａｓｕｒｅｓ ｉｓ ｎｏ

ｌｏｎｇｅｒ ｎｅｃｅｓｓａｒｉｌｙ ｓｅｌｆ－ｅｖｉｄｅｎｔ ａｇａｉｎｓｔ

ｔｈｅ ｇｅｎｅｒａｌ ｓｔｒａｔｅｇｉｃ ｑｕｅｓｔｉｏｎ﹒ Ｔｈｅ ｖｏｉｃｅｓ

ｉｎ Ａｍｅｒｉｃａ ｔｏ ｐｒｅｖｅｎｔ ａ ｆｉｎａｎｃｉａｌ

ｄｅｃｏｕｐｌｉｎｇ ｆｒｏｍ Ｃｈｉｎａ ａｒｅ ｓｔｒｏｎｇ ａｔ

ｐｒｅｓｅｎｔ， ｂｕｔ ｔｈａｔ ｄｏｅｓ ｎｏｔ ｎｅｃｅｓｓａｒｉｌｙ

ｍｅａｎ ｔｈｅｙ ｗｉｌｌ ｐｒｅｖａｉｌ﹒



＊美國對港逐段施制裁＊



簡單譯過來，就是：



１﹒不讓港元跟美元掛勾；



２﹒不會大刀一刀切，而是小刀，逐段施制裁。



結果是我們在上周見到了。



美國警告美資不要參與螞蟻集團的ＩＰＯ，重申任何金融機構不可與被美國制裁的港官員、

港機構有往還。



另外，關於香港問題，中央是全力支持香港政府，所以陸克文在上文的「Ｃｈｉｎｅｓｅ

ｃｒａｃｋ ｄｏｗｎ」已發生了。之後的選舉，１２港人的處理，相信中央亦知道定會引動美

國又來搬石頭。但中央能退嗎？



當美國是要打你國運時，你無論怎退也沒用，陸克文便講到今時美國共和民主兩黨的對華政

策，已鷹了。



Ｔｈｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ ｆａｃｔｏｒｓ ａｂｏｕｔ ｔｈｅ

ｃｈａｎｇｉｎｇ ｂａｌａｎｃｅ ｏｆ ｐｏｗｅｒ， ａｓ ｗｅｌｌ ａｓ Ｘｉ

Ｊｉｎｐｉｎｇ’ｓ ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ ｓｔｙｌｅ， ｈａｖｅ ｃａｕｓｅｄ

Ｃｈｉｎａ ｔｏ ｒｕｂ ｕｐ ａｇａｉｎｓｔ Ａｍｅｒｉｃａｎ ｉｎｔｅｒｅｓｔｓ

ａｎｄ ｖａｌｕｅｓ ｖｅｒｙ ｓｈａｒｐｌｙ﹒ Ｉｎｄｅｅｄ， Ｃｈｉｎａ ｉｓ

ｒｕｂｂｉｎｇ ｕｐ ａｇａｉｎｓｔ ｔｈｅ ｉｎｔｅｒｅｓｔｓ ａｎｄ

ｖａｌｕｅｓ ｏｆ ｍｏｓｔ ｏｔｈｅｒ Ｗｅｓｔｅｒｎ ｃｏｕｎｔｒｉｅｓ ａｎｄ

ｓｏｍｅ Ａｓｉａｎ ｄｅｍｏｃｒａｃｉｅｓ ａｓ ｗｅｌｌ﹒ Ｈａｄ

Ｈｉｌｌａｒｙ Ｃｌｉｎｔｏｎ ｗｏｎ ｉｎ ２０１６， ｈｅｒ ｒｅｓｐｏｎｓｅ

ｗｏｕｌｄ ｈａｖｅ ｂｅｅｎ ｖｅｒｙ ｒｏｂｕｓｔ﹒ Ｔｒｕｍｐ ｈａｓ ｆｏｒ

ｔｈｅ ｍｏｓｔ ｐａｒｔ ｂｅｅｎ ｓｕｐｅｒｆｉｃｉａｌｌｙ ｒｏｂｕｓｔ，

ｐｒｉｎｃｉｐａｌｌｙ ｏｎ ｔｒａｄｅ ａｎｄ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ﹒ Ｈｅ

ｗａｓ ｏｎｌｙ ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ ｉｎｔｏ ｍｏｒｅ ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ

ｒｏｂｕｓｔｎｅｓｓ ｂｙ ｔｈｅ Ｃｏｖｉｄ－１９ ｃｒｉｓｉｓ

ｔｈｒｅａｔｅｎｉｎｇ ｈｉｓ ｒｅｅｌｅｃｔｉｏｎ﹒ Ｉｆ ｔｈｅ ｎｅｘｔ

Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ ｏｆ ｔｈｅ Ｕ﹒Ｓ﹒ ｉｓ ａ Ｄｅｍｏｃｒａｔ， ｍｙ

ｊｕｄｇｅｍｅｎｔ ｗｏｕｌｄ ｂｅ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｎｅｗ

Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ ｗｉｌｌ ｂｅ ｅｑｕａｌｌｙ ｂｕｔ ｍｏｒｅ ｓｙ

ｓｔｅｍａｔｉｃａｌｌｙ ｈａｒｄ－ｌｉｎｅ ｉｎ ｔｈｅｉｒ ｒｅａｃｔｉｏｎ

ｔｏ Ｃｈｉｎａ﹒



所以，在前周，共和黨在參議院通過了個法案，有幾百條在方方面面制裁中國的條文，而民

主黨在眾議院又通過法案要加強美國對中國情報的蒐集。美國大棒子在揮，目的？據陸克文言是

希望中國中央的「美國友人」拖慢或拖下中國鷹的對美反制，他如是說：



Ｉｎ Ｃｈｉｎａ ｔｈｅｒｅ ｉｓ ａ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｏｆ ｏｐｉｎｉｏｎ

ｏｎ ｔｈｅ ｑｕｅｓｔｉｏｎ ｏｆ ｈｏｗ ｔｏ ｒｅｓｐｏｎｄ﹒ Ｔｈｅ

ｈａｗｋｓ ｈａｖｅ ａｎ ＜ｅｙｅ ｆｏｒ ａｎ ｅｙｅ＞ ｐｏｓｔｕｒｅ，

ｔｈａｔ’ｓ ｄｒｉｖｅｎ ｂｏｔｈ ｂｙ ａ ｐｅｒｃｅｐｔｉｏｎ ｏｆ

ｓｔｒａｔｅｇｙ， ｂｕｔ ａｌｓｏ ｗｉｔｈ ａｎ ｅｙｅ ｏｎ ｄｏｍｅｓｔｉｃ

ｓｅｎｔｉｍｅｎｔ﹒ Ｔｈｅ Ａｍｅｒｉｃａ ｄｏｖｅｓ ｗｉｔｈｉｎ ｔｈｅ

ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ － ａｎｄ ｔｈｅｙ ｄｏ ｅｘｉｓｔ － ａｒｇｕｅ ａ

ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｐｒｏｐｏｓｉｔｉｏｎ﹒ Ｔｈｅｙ ｔｈｉｎｋ Ｃｈｉｎａ ｉｓ

ｎｏｔ ｙｅｔ ｒｅａｄｙ ｆｏｒ ａ ｃｏｍｐｌｅｔｅ ｄｅｃｏｕｐｌｉｎｇ﹒

Ｉｆ ｉｔ’ｓ ｇｏｉｎｇ ｔｏ ｈａｐｐｅｎ， ｔｈｅｙ ａｔ ｌｅａｓｔ ｔｒｙ

ｔｏ ｓｌｏｗ ｉｔ ｄｏｗｎ﹒ Ｐｌｕｓ， ｔｈｅｙ ｗａｎｔ ｔｏ ｋｅｅｐ

ｔｈｅｉｒ ｐｏｗｄｅｒ ｄｒｙ ｕｎｔｉｌ ｔｈｅｙ ｓｅｅ ｔｈｅ

ｏｕｔｃｏｍｅ ｏｆ ｔｈｅ ｅｌｅｃｔｉｏｎ ａｎｄ ｗｈａｔ ｔｈｅ ｎｅｘｔ

Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ ｗｉｌｌ ｄｏ﹒ Ｔｈａｔ’ｓ ｔｈｅ ｒｅａｓｏｎ

ｗｈｙ ｗｅ ｈａｖｅ ｓｅｅｎ ｏｎｌｙ ｍｕｔｅｄ ｒｅｓｐｏｎｓｅｓ ｓｏ

ｆａｒ﹒



陸克文真是以為中國人不識英文或不識政治，你美國一方面通過這個那個法案來制裁中國，

又另方面希望讓中國內部的「美國友人」來叫中國不要反制，即是叫中國裏的「美國友人」做汪

精衞啦？會叫得動？



２０１８至２０１９年的中美貿易談判，是中國內的「美國友人」起到作用，談了，被美國

出爾反爾地羞辱了（２０１８年５月雙方開會後已有協議，但美國團隊返美？報後，被特朗普一

手撕毁）。



＊中國７月後轉鷹＊



２０１８年１２月，在阿根廷這邊協議好後，在加拿大就捉了孟晚舟，之後的華為事件，美

國又對諸家中國科技公司的制裁，就使到中國內部的美國友人全部收聲，故於今年７月的中央委

員會會議後，中國就開始鷹了。



１﹒對反華議員作制裁；



２﹒對澳洲這個馬前卒作入口制裁；



３﹒解放軍軍機飛越所謂的中台中線，並對台空軍喊話：沒有中台中線，只有中國領空；



４﹒自數千里外射了２枚飛彈至南海，準確命中目標；



５﹒撥１﹒４萬億美元來發展半導體業，擺明是要對著幹；



６﹒上周五（１６日），公布要限制輸出涉中國國家安全的材料、產品，初步消息是這個限

制不單管制中國企業，亦包括外資企業。



＊中國實際不怕「三怕」＊



那麼陸克文所講的中國對美國有「三怕」，中國又怕不怕？



１﹒美軍實力，對不起，美軍內部有智囊認為，是不相伯仲。簡單，勞師遠征；



２﹒半導體，請看相關視頻「中國芯片最大突破曝光」，有關中國ＡＩ上的發展；



３﹒美元霸權，這個是遲早要面對問題，所以中國搞了電子貨幣化，還有中國於上周第一次

向美國民間市場沽美債，此意義深遠，日後有機會談。



對香港投資者言，中美角力，我們尚可作壁上觀。但如中美埋牙，香港可以是個灘頭陣地，

後端發展為何？筆者不敢多言，希望大家小心。《資深投資者 石鏡泉》



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