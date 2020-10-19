中國金融（６０５）兩董事疑未授權簽擔保合約，涉近１４億人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》中國金融投資管理（００６０５）公布，於本月１０日獲悉，

行政總裁兼執行董事羅銳及執行董事關雪玲於未經董事會授權情況下，聲稱代表該集團簽署若干

擔保合約，涉及承擔償付責任金額達１３﹒７億元人民幣，仍評估事件對財務影響。



＊上周五終止兩人董事職務＊



該集團指，已於上周五（１６日）終止２人董事職務，即時生效。至於羅銳及關雪玲並無就

終止職務向董事會提出任何意見分歧，且並無提出須股東垂註其他事宜。

該集團指，聲稱所簽合約以擔保旗下兩間附屬公司及集團外部若干其他公司發行若干金融產

品償付責任，該等金融產品部分所得款項已借予獨立第三方，而事件於２０１７年至今年６月期

間發生，已成立由陳旭明、張際航及方飛躍組成之調查委員會調查事件，他們確認，獨立於事件

及與涉事兩名董事概無關連。該集團亦已委聘法律顧問就事件提供法律意見，將委聘獨立專業調

查機構調查事件及相關事宜包括內部監控。

另外，該集團指，事件與２０１８年７月２７日披露發行信託計劃及提供相關擔保無關，且

目前知悉，其乃於去年４月２５日披露掛牌若干資產及提供相關擔保的範圍之外。（ｗｈ）

