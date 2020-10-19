《日入而息》內地ＧＤＰ遜預期，鐵塔首三季多賺１８％，港匯續強

《今天重點》﹡中電（００００２）首三季售電量按年跌０﹒６％，派第三期中期息６３仙

﹡中國鐵塔（００７８８）首三季純利按年升１７﹒８％至４５﹒６４億元人

民幣

﹡港匯強勢持續，金管局向市場注入２０３﹒８３億港元

﹡中國第三季ＧＤＰ增長加快至４﹒９％，惟遜預期；首９月全國商品房銷售

額增３﹒７％；首９月房地產投資增５﹒６％，增速提高；內需消費對第三

季ＧＤＰ拉動１﹒７個百分點；全年經濟有基礎有條件保持當前增長態勢；

首三季ＧＤＰ由負轉正，經濟仍處在恢復進程

﹡本港新增１５宗確診，１宗本地感染與之前個案相關



《即日市況》﹡中國上季經濟增速遜預期，港股急升後回穩收２４５４２漲１５５點



《深滬股市》﹡數據印證復甦惟第三季ＧＤＰ稍遜，滬指收跌０﹒７％



《美元匯價》﹡建議於１﹒１７２５沽出歐元；歐元最新報１﹒１７５７╱６０，日圓最新

報１０５﹒３７╱３９



《公司業績》﹡中電（００００２）首三季售電量按年跌０﹒６％，派第三期中期息６３仙

﹡永達汽車（０３６６９）第三季多賺４１﹒２％至４﹒８億元人民幣

﹡神州控股（００８６１）首九個月收入按年增長約３７％

﹡中國鐵塔（００７８８）首三季純利按年升１７﹒８％至４５﹒６４億元人

民幣



《公司資訊》﹡先聲（０２０９６）今截飛傳將上限定價，金輝反應冷淡

﹡合景悠活（０３９１３）今起招股，入場費近８２１２元

﹡傳藥明巨諾展開ＩＰＯ預演，擬籌資最多逾２７億元

﹡卓越商企（０６９８９）將不斷創新服務內容和商業模式

﹡三生製藥（０１５３０）旗下三生國健首三季盈轉虧蝕４１１９萬元人民幣

﹡天立教育（０１７７３）斥９０００萬元人民幣設合夥擬向成都天立增資，

惟持股降至４９％

﹡平保（０２３１８）旗下平安海外完成私募股權融資，獲ＧＩＣ等參與；平

保旗下壹帳通冀在港建口碑，助擴至更多海外市場；平安海外控股成功募集

８﹒７５億美元海外私募股權投資基金

﹡民銀資本（０１１４１）遭裁定違反證券及期貨條例，須向政府及證監支付

相關費用

﹡立橋人壽推出三項人壽保障及儲蓄計劃

﹡納泉能源科技（０１５９７）明掛牌每股定２元，一手中籤率１５％

﹡譽燊豐（０２１３２）超購５８倍，一手中籤率１０％

﹡阿里巴巴（０９９８８）通過增持高鑫進一步推動新零售戰略；阿里巴巴與

以色列航運集團Ｚｉｍ簽署戰略合作協議

﹡保利物業（０６０４９）建智慧停車系統涉８０００萬元人民幣

﹡會德豐（０００２０）梁志堅稱有就土地共享與政府摸底，未有定案

﹡美國國會向司法部詢問中聯通（００７６２）美國業務是否構成國安風險

﹡香港電訊（０６８２３）ＣＳＬ即日起舉辦大抽獎，送出大獎包括最新５Ｇ

手機

﹡傳國泰（００２９３）周五前交代重組方案，裁員或達兩成；國泰航空９月

載客量按年大跌９８％，料今年底前僅營運１０％運力

﹡基石藥業（０２６１６）淋巴瘤藥物獲美國藥監局發孤兒藥資格

﹡莊園牧場（０１５３３）今年累計獲政府補助近６２５萬元人民幣

﹡新數碼服務便利，花旗香港存款增兩成

﹡歐科雲鏈（０１４９９）控股股東遭中國公安調查

﹡中銀（０２３８８）與淘寶等在港澳推中銀淘寶Ｗｏｒｌｄ

Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ；整體信用卡市場受疫情影響，惟中銀撇帳表現仍優

於市場

﹡中電（００００２）委任吳燕安及顧純元為獨立非執行董事

﹡中鋁國際（０２０６８）第三季新簽合同額按年跌６４％，首三季累跌近

３０％

﹡兗煤澳大利亞（０３６６８）第三季原煤產量按年增長１５％至１７９０萬

噸

﹡ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５）第三季原煤開採量按年減少

３１％

﹡平安證券集團控股（００２３１）擬就停牌決定向聯交所上市委員會提出覆

核申請

﹡中生製藥（０１１７７）副主席鄭翔玲及執董謝炘合共增持公司７０萬股

﹡漢港控股（０１６６３）主要股東汪林冰購入８１﹒８萬股公司普通股

﹡ＡＥＯＮ信貸財務（００９００）訂立約務更替協議



《國企紅籌》﹡深高速（００５４８）發廿億元人民幣公司債券以投放綠色建設

﹡麗珠醫藥（０１５１３）獲聯交所同意分拆麗珠試劑Ａ股上市

﹡中國建材（０３３２３）附屬中材國際建議進行重組

﹡中國人壽（０２６２８）張祖同辭任獨立非執行董事；國壽首九月累計原保

險保費收入按年升９％至約５４３６億元人民幣

﹡兗州煤業（０１１７１）第三季商品煤銷量按年升２６﹒１％

﹡新華保險（０１３３６）首９個月原保險保費收入按年升２４﹒５％

﹡彩虹新能源（００４３８）擬回Ａ，將啟動首次公開發行Ａ股相關工作



《中國要聞》﹡９月社會消費品零售總額增３﹒３％連增兩月，高預期

﹡中國第三季ＧＤＰ增長加快至４﹒９％，惟遜預期

﹡首８月全國規模以上工業利潤降４﹒４％，降幅收窄

﹡首９月全國固定資產投資增０﹒８％，年內首轉正

﹡首三季全國居民人均可支配收入同比實際增０﹒６％

﹡統計局表示９月工業增加值增６﹒９％，高預期；９月發電量同比增速回落

，進口煤炭環比下降；三季度全國工業產能利用率升至７６﹒７％；全國９

月城鎮調查失業率５﹒４％，按月下跌；首９月全國商品房銷售額增

３﹒７％；首９月房地產投資增５﹒６％，增速提高；內需消費對第三季

ＧＤＰ拉動１﹒７個百分點；全年經濟有基礎有條件保持當前增長態勢；首

三季ＧＤＰ由負轉正，經濟仍處在恢復進程

﹡中金公布Ａ股發行價２８﹒７８元人民幣

﹡深圳虛擬利是消費額共８７６萬元人民幣，用戶充值９０萬

﹡建行深圳分行向房企違規發貸，罕遭重罰８５２萬元人民幣

﹡特斯拉取消７天無理由退車條款

﹡國鐵集團黃民稱推進基礎設施ＲＥＩＴｓ試點

﹡國家稅務總局稽查局副局長林楓接受調查，上任僅半年

﹡政治局集體學習量子科技，專家表示起到革命性支撐作用

﹡大陸回應斐濟酒會風波：中方執行公務，台灣主動挑釁；大陸駐斐濟外交官

大鬧雙十酒會疑施襲，台府研起訴

﹡人行５００億逆回購利率持平，淨投放５００億

﹡加拿大總理杜魯多稱將繼續力抗中國的脅迫外交

﹡甲骨文董事長向共和黨政治組織捐款２５萬美元

﹡美國國安顧問奧布萊恩稱台灣應考慮阻止中國兩棲登陸

﹡美媒表示中國要求美方釋放被捕學者，否則將採報復措施

﹡深圳政府獲授權發境外債，專家稱可切實緩解地方壓力

﹡華為Ｍａｔｅ ４０下周五發布，同時宣發汽車智慧屏

﹡今年上海進博會暫停進口冷鏈食品試吃

﹡劉鶴稱大力發展普惠ＶＲ，推進三類新型基礎設施建設

﹡獅子洋通道預計明年底開工，連接東莞及南沙

﹡第三批電動車下鄉名單出爐，包括東風、比亞迪等企業

﹡中國煤炭交易中心綜合交易價格指數連續４期上漲

﹡嗶哩嗶哩與ＢＢＣ達成長期戰略合作，參與紀錄片共製

﹡歐洲競爭電信協會譴責對中國５Ｇ供應商禁令

﹡廣東首三季製造業新增貸款超前三年增量總和



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒２％報１２９０８點，終結四連跌



《其他消息》﹡運房局考慮暫停一手樓空置稅審議，各界意見不一

﹡林鄭月娥稱曾獲邀「跳槽」，堅持做公務服務市民

﹡陳浩天非法集結及襲警案今開審，辯方質疑控罪基礎

﹡鄭麗琼因轉發警員起底資料被判囚２８天緩刑１年

﹡政府健身中心資助計劃今日起接受申請

﹡何栢良稱流感疫苗供應緊張，宜訂立接種優先次序

﹡市建局擬收購啟德道╱沙浦道項目，呎價約１﹒７７萬

﹡旅發局表示９月訪港旅客９１３２人，按年挫９９﹒７％

﹡今年首八個月香港商品出口貨量按年跌５％

﹡９月二手公屋買賣錄３９宗，創八個月新低

﹡數碼港表示疫情加速企業數碼轉型，為創科發展營造良好環境

﹡大圍站新盤熱搶銷，十大屋苑二手交投維持雙位數

﹡中原按揭表示９月資助自置房屋按揭登記按月減近１１％

﹡葵涌永立街全幢全新工廈放售

﹡深股通額度全日流走２２億元；滬股通額度全日用３﹒７億元，陸股通淨流

出３２﹒４億

﹡ＺＡ Ｂａｎｋ推出Ｖｉｓａ扣帳卡ＺＡ Ｃａｒｄ

﹡恆指公司推出四項新指數

﹡Ｗｏｒｌｄｐａｙ表示未來電商購物，手機支付為主

﹡區議員葉錦龍踢保一年，被控刑毀及阻差辦公

﹡衞生署提醒市民，提防偽冒該署電話

﹡的士商會向運輸署要求開徵每程６元「保險附加費」

﹡大灣區聚變力量表示委任譚頌燊為公司主席兼執行董事

﹡金管局表示９月底綜合利率降至０﹒３６厘；金管局助理總裁陳家齊加入為

港交所風險管理委員會成員

﹡ＳｏＦｉ ＨＫ表示開戶送一股美國運通、動視暴雪或索尼

﹡泛歐交易所因技術故障，暫停所有產品交易



《新冠肺炎》﹡本港新增１５宗確診，１宗本地感染與之前個案相關

﹡全球確診病例近４０００萬宗，美國病例逾８００萬宗

﹡蔡堅稱今晚與陳肇始會面，商討強制檢測安排

﹡國投電力ＧＤＲ發行定價，擬募資２億美元

﹡衛生署今起租用青衣華逸酒店作等候檢測結果中心

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