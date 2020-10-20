《華爾街內望》新援助方案或難以大選前通過，美股道指跌４１０點

《經濟通通訊社２０日專訊》美國國會或難以在今日通過新刺激方案，方案極可能無法在大

選前通過，美股周一（１９日）下挫。

道指跌４１０點或１﹒４４％，報２８１９５點。標指跌５６點或１﹒６３％，報３４２６

點。納指跌１９２點或１﹒６５％，報１１４７８點。華爾街恐慌指標ＶＩＸ指數升１點或

６﹒４６％，報２９點，是連續第六個交易日收高，亦是自月初首次收報於２９之上。

美國國會眾議院議長佩洛西日前表示，新刺激方案必須在今日前達成協議，否則大選後才處

理。佩洛西發言人又指，佩洛西與財長努欽日前的討論繼續縮小分歧，並對今日前達成協議抱有

希望。

美國疫情重災區威斯康星州法院周一作出恢復限制措施的裁決，而在新墨西哥州，州長警告

如果病例繼續以目前的速度增加，醫療資源可能不足夠。另外據路透社分析，上周美國新病例增

加１３％至達３９﹒３萬宗，接近夏季高峰期水平。

美國大選方面，有近３０００萬美國人已經提前投票，人數再創新高，選民正在適應疫情帶

來的調整，搖擺州份佛羅里達州亦在周一開始提前投票，而總統特朗普和民主黨候選人拜登將於

周四（２２日）進行最後一輪辯論。

個股方面，標指１１大板塊全部收低，能源股跌幅最大挫２％，通訊服務股跌１﹒９％，公

用股跌不足１％。

蘋果、微軟、亞馬遜跌幅均超過２％，ＩＢＭ公布業績後跌１％。康菲石油國際

（ＣｏｎｏｃｏＰｈｉｌｌｉｐｓ）跌３﹒２％，公司同意以９７億美元收購美國頁岩油生產商

Ｃｏｎｃｈｏ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ。

指標十年期國債收益率升２個基點至０﹒７６２％，稍早曾一度觸及０﹒７８１％高位。（

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