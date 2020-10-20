  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/10/2020 07:50

《華爾街內望》新援助方案或難以大選前通過，美股道指跌４１０點

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國國會或難以在今日通過新刺激方案，方案極可能無法在大
選前通過，美股周一（１９日）下挫。
　　道指跌４１０點或１﹒４４％，報２８１９５點。標指跌５６點或１﹒６３％，報３４２６
點。納指跌１９２點或１﹒６５％，報１１４７８點。華爾街恐慌指標ＶＩＸ指數升１點或
６﹒４６％，報２９點，是連續第六個交易日收高，亦是自月初首次收報於２９之上。
　　美國國會眾議院議長佩洛西日前表示，新刺激方案必須在今日前達成協議，否則大選後才處
理。佩洛西發言人又指，佩洛西與財長努欽日前的討論繼續縮小分歧，並對今日前達成協議抱有
希望。
　　美國疫情重災區威斯康星州法院周一作出恢復限制措施的裁決，而在新墨西哥州，州長警告
如果病例繼續以目前的速度增加，醫療資源可能不足夠。另外據路透社分析，上周美國新病例增
加１３％至達３９﹒３萬宗，接近夏季高峰期水平。
　　美國大選方面，有近３０００萬美國人已經提前投票，人數再創新高，選民正在適應疫情帶
來的調整，搖擺州份佛羅里達州亦在周一開始提前投票，而總統特朗普和民主黨候選人拜登將於
周四（２２日）進行最後一輪辯論。
　　個股方面，標指１１大板塊全部收低，能源股跌幅最大挫２％，通訊服務股跌１﹒９％，公
用股跌不足１％。
　　蘋果、微軟、亞馬遜跌幅均超過２％，ＩＢＭ公布業績後跌１％。康菲石油國際
（ＣｏｎｏｃｏＰｈｉｌｌｉｐｓ）跌３﹒２％，公司同意以９７億美元收購美國頁岩油生產商
Ｃｏｎｃｈｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ。
　　指標十年期國債收益率升２個基點至０﹒７６２％，稍早曾一度觸及０﹒７８１％高位。（
ａｌ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下19/10/2020
【美國大選-專訪】張少威:選舉人票暗湧難料　拜登若贏恐僅小勝
中國故事19/10/2020
《神州經脈》首三季多項經濟數據轉正　滬指回軟惟三千三見支持
市場動向19/10/2020
疫情下保柏全方位關注客戶身心健康
FOCUS19/10/2020
【FOCUS】GDP收復肺疫失地　高端製造業料接力房地產
財經熱話19/10/2020
【內險炒復甦】偷步炒保費旺季　葉尚志:國壽平保儲貨3個月值博
開市Good Morning19/10/2020
《開市GoodMorning》溫傑：高鑫零售企9.5元續持有
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>