《運籌帷幄－梁業豪》保持客觀應市態度

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於中性和偏淡。昨天（１９日）港股呈現好淡爭持，表現尚算偏穩，雖則高位的沽
壓不輕，紅籌股的下跌動力較大。再次提醒大家，本周首兩個交易日大市的表現甚具關鍵，昨天
好友的表現勉強合格，且看今天（２０日）他們能否繼續努力守關，將港股托穩於高位。若他們
成功，筆者會開始審慎地略為看好本月底前的市況。
然而，話雖說可以略為看好後市，筆者認為，於市場內有一些重大不明朗因素的情況下，投
資者應不斷地觀察市況變化，特別是好淡大戶的舉動，以防單邊跌市突然出現。須知目前好淡雙
方已找到市場平衡點，並均多採取觀望態度，待重大市場消息出現時，才順勢入市圖利。依最新
形勢推測，單邊升市與單邊跌市出現的機會參半，大家因而應保持客觀的應市態度。
《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
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