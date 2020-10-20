《港元匯率》港匯強勢持續，金管局向市場注入５９﹒５２億港元

《經濟通通訊社２０日專訊》港元匯價持續走強，並再觸及７﹒７５強方兌換保證。金管局

承接美元沽盤，向市場注入５９﹒５２億港元，連同昨日港股收市後注資２０３﹒８３港元，合

共注資２６３﹒３５億港元。香港銀行體系總結餘於星期三（２１日）將增加至３５３８﹒５８

億港元。

港元匯價最新報７﹒７５兌１美元。（ｐｌ）

