《港元匯率》港匯強勢持續，金管局向市場注入５９﹒５２億港元

《經濟通通訊社２０日專訊》港元匯價持續走強，並再觸及７﹒７５強方兌換保證。金管局
承接美元沽盤，向市場注入５９﹒５２億港元，連同昨日港股收市後注資２０３﹒８３港元，合
共注資２６３﹒３５億港元。香港銀行體系總結餘於星期三（２１日）將增加至３５３８﹒５８
億港元。
港元匯價最新報７﹒７５兌１美元。（ｐｌ）
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