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即市新聞

20/10/2020 15:18

《專家之言－何志銘》港股維持數百點區間運行，支持位２４２００

　　《專家之言》市場擔心美國國會無法在大選前通過刺激經濟方案。昨（１９日）美股三大指
全報跌，道指跌４１０點或１﹒４％，收報２８１９５點。標普５００收跌５６點或１﹒６％，
收報３４２６﹒９２點。納指跌１９２點或１﹒７％，收報１１４７８點。另外，美國國債價格
先跌後升，兩年期債券孳息率升０﹒２點子報０﹒１４７厘。具指標性的１０年期債券孳息率升
１﹒８點子報０﹒７６２厘，盤中高見０﹒７８１厘。３０年期債券孳息率升２點子報
１﹒５４９厘。
　　恆指昨日收報２４５４２點，升１５５點或升０﹒６４％，主板股票的升跌比率為１９比
２１，恆指成分股３６隻股份上升，下跌股份１３隻，升跌比率為７２比２６。個別板塊表現，
內銀股持續受追捧，國企指數報９９７８點，升６３點或升０﹒６４％。至於恆生科技指數，方
面，報收７５７０點，跌３３點或跌０﹒４５％。主板成交１２２８﹒２８億元。後市方面，鑑
於美國疫情持續擴散，經濟增長速度緩慢，有報道指美國單日新增４﹒８２萬宗新冠確診１０州
份單周新增確診破頂，的確領市場擔心困擾著股市表現。至於內地方面，下周將將舉行五中全會
，市場憧憬將有新刺激經濟政策出台。操作上，港股維持數百點區內運行，支持位２４２００點
。《獨立評股人　何志銘》

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