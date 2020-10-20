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20/10/2020 12:07

【國泰折翼】國泰裁員後能翻身？曾永堅：裁減人手屬預期難振股價

　　《經濟通通訊社鄧經書２０日專訊》國泰（００２９３）近期股價走勢稍見起色，由５﹒２
３元的低位反彈近一成。從圖表觀之近日出現「雙底」形態，那麼國泰目前是否值博呢？
　
＊國泰預期明年下半年逐漸復甦＊
　
　　先看近期有關國泰的消息。據本地傳媒報道，國泰計劃全球裁員近６０００人，其中約９成
（５０００多人）屬香港員工，當中約４０００人為機艙服務員，被裁員工涉及範圍廣泛，涵蓋
地勤、後勤支援及機師等。
　　此外，國泰公布９月份客載量，計及國泰航空與國泰港龍，９月份共載客約４﹒７萬人次，
按年下跌９８﹒１％；收入乘客千米數按年減少９７％，乘客運載率下跌４８﹒８個百分點至２
４﹒９％，以可用座位千米數計算的運力則下跌９１％。今年首９個月累計，載運乘客人次按年
下跌８３﹒２％，運力下跌７４﹒８％，而收入乘客千米數則下跌８１％。
　　國泰顧客及商務總裁林紹波曾預期，今年年底前僅會營運１０％疫情前的客運運力，並預計
明年整體客運運力仍會較正常水平低５０％，其中明年上半年料會營運低於四分一的客運運力，
並期望市道於明年下半年可逐漸復甦。
　
＊大和：上調目標價至６﹒９元＊
　
　　另外，有大行認為國泰最壞時刻已過去。大和發表研究報告指，國泰最壞情況似乎已過去，
預期更多的「旅遊氣泡」協議達成將可提振情緒，以及潛在重組計劃料可減省未來幾年的成本支
出，以及公司盈利已見底的預期，將國泰評級由「持有」，上調至「買入」，同時將目標價由５
﹒９元，上調１７％至６﹒９元。
　
＊曾永堅：「執笠」機會細，股價難再大跌＊
　
　　然而，圓通環球金融集團行政總裁曾永堅向《經濟通通訊社》表示，其實國泰裁員及重組乃
市場預期，加上仍未見公司執行其他開源節流措施，料對短期股價走勢沒大幫助。再以宏觀分析
，他指出，全球疫情尚未受控，歐美更出現新一波疫情，惟最壞時刻或已過，以及國泰「執笠」
機會極細，料股價較難再大跌。他稱，投資者若高位持有國泰，宜待股價重返７元後全數沽出。
　　另外，國內旅遊已恢復，航線亦已復辦，曾永堅稱內地三大航空公司（國航（００７５３）
、東航（００６７０）、南航（０１０５５））的營運環境較樂觀，但料疫情仍持續頗長時間，
故短線不宜沾手。至於持有國泰四成二股權的太古（０００１９），他稱短線公司不止受國泰拖
累，且零售市道差，租金有下行壓力，建議短期應避開及觀望為佳。

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