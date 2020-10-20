《盤後部署》炒股不炒市，港股續２４０００至２４９００點上落

《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股三大指數低收，市場關注美國大選戰情，加上刺激經

濟政策仍未落實。港股高開２９點報２４５７１點後低走，上日急升的內銀板塊明顯回吐，一手

樓空置稅雖在今個立法年度無緣登場，但運房局指不排除未來再提出；特首林鄭月娥稱將繼續使

用《收回土地條例》，收回近４００公頃私人土地，本地地產股同樣向下。俄羅斯看淡冬季油市

前景，油股亦走低。手機設備股和內需股全日表現不俗，美國藥商Ｍｏｄｅｒｎａａ行政總裁班

塞爾預計下月將獲得新冠肺炎疫苗試驗的中期結果，美股三大指數期貨升幅擴大，港股尾市轉向

反覆，最終收升２７點或０﹒１１％，報２４５６９點，主板成交９９３﹒１９億元，少

１９﹒１４％。國指收報９９８８點，升１０點或０﹒１％。

Ａ股兩市反覆高收，上證綜指收報３３２８點，升１５點或０﹒４７％；深證成指收報

１３６０３點，升１８２點或１﹒３６％，總成交６６７３﹒８７億人幣，少９﹒７％。



＊數碼貨幣國際化，或削央行流動性控制＊



今年底，英國會脫離歐盟單一市場及關稅同盟，但脫歐談判未見順利。繼上日英國內閣辦公

室大臣高文浩表明商界要為無貿易協議脫歐而做好準備，英國脫歐事務首席談判代表弗羅斯特今

表示，除非歐盟改變態度，否則英國不會重新與對方展開貿易協議談判。他指，雙方將保持接觸

。英國首相約翰遜發言人則指，貿易談判僵局未變。

脫歐消息或打擊英鎊走勢，投資者宜留意英國相關股份如長和（００００１）、電盈

（００００８）、匯控（００００５）和渣打（０２８８８）或隨脫歐死線臨近，波幅增加。

國際貨幣基金組織表示，央行數碼貨幣可能促使外幣替代本幣在國內經濟中使用。可能削弱

當局對國內流動性的控制，降低貨幣需求的穩定性，並可能削弱貨幣政策的影響。組織又補充，

若沒有足夠的保障，外國央行數碼貨幣和大型科技公司所發行的穩定幣也可能加劇非法流動，並

加大本國對資本流動進行檢查的難度。而央行數碼貨幣發行還可能有助於貨幣國際化或者獲得儲

備貨幣地位。惟組織指，央行數碼貨幣和穩定幣對經濟和政策的影響取決於實施情況，而這一點

仍難以預測。



＊等候五中全會消息，港股先行區間上落＊



中國上周在深圳試行人民幣電子化，反應頗為正面。若然推測背後的目的是「防走資、防洗

黑錢、加速人民幣國際化」，實屬合理。不過，要留意的是今次官方自行推出「數字人民幣

ＡＰＰ」而非和Ｗｅｃｈａｔ ｐａｙ、支付寶等合作，充值或綁定錢包亦是使用國內四大內銀

的服務。若然中央為加強對人民幣的控制，未來刻意邊緣化民營的電子錢包，對騰訊

（００７００）和阿里巴巴（０９９８８）旗下，市場預期快將上市的螞蟻絕非好事；即使不刻

意邊緣化，採取合作策略或各自為政，極有機會影響Ｗｅｃｈａｔ ｐａｙ和支付寶的市佔率，

屆時兩間公司為搶佔市佔率，相關業務的毛利率或下降。若然投資者有意中長線持有相關股份，

宜將上述因素考慮在列。

港股現時在五十天和百天線位置膠著，相信如無特別消息刺激，港股繼續以炒個股消息為主

，恆指較難突破現行區間，即二十天線（２４０００點）至２４９００點。板塊方面，中聯通

（００７６２）和中電信（００７２８）明日公布今年首９個月業績，兩隻股份價格離近期高位

尚有一段距離，投資者可多加留意。若然要整體大市重拾升軌，預期需視乎中國２６日至２９日

的中共第１９屆五中全會有何消息發布。（ｎｓ）

