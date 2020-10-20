《台股攻略－馮偉明》觀望氣氛濃厚，台股跌穿１２９００點

《台股攻略》市場今日（２０日）觀望氣氛濃厚，台股下跌４５﹒９７點，收在今日低點

１２８６２﹒３７點，跌破１２９００點關卡，成交金額縮減至新台幣１４６６﹒８３億元。

台積電開低走低，尾市出現大額沽盤，跌１﹒４％，收在今日最低點新台幣４５１元，跌穿

５日線及１０日線；大立光小升０﹒１６％，收新台幣３０９０元，鴻海則小升０﹒１２％，收

新台幣８１﹒４元；聯發科股價持續向下，不過下午有買盤湧入，升０﹒７２％，收在今日最高

點新台幣６９７元。ＩＣ設計股持續走揚，力旺及鑫創大升超過５％，凱鈺及金麗科亦升超過

３％，創意、聯詠、盛群、聯陽及揚智表現不俗。記憶體廠表現各異，華邦電及旺宏企穩，模組

廠宇瞻、宜鼎及十銓收跌，威剛及群聯則逆市向好。

美國總統大選前，目光集中在美國紓困方案，不過現階段似乎難有共識，投資氣氛亦因此趨

向審慎。明日（２１日）台指期結，觀望氣氛將更濃厚，預料突破１３０００機會較低。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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