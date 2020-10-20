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20/10/2020 16:59

《台股攻略－馮偉明》觀望氣氛濃厚，台股跌穿１２９００點

　　《台股攻略》市場今日（２０日）觀望氣氛濃厚，台股下跌４５﹒９７點，收在今日低點
１２８６２﹒３７點，跌破１２９００點關卡，成交金額縮減至新台幣１４６６﹒８３億元。
　　台積電開低走低，尾市出現大額沽盤，跌１﹒４％，收在今日最低點新台幣４５１元，跌穿
５日線及１０日線；大立光小升０﹒１６％，收新台幣３０９０元，鴻海則小升０﹒１２％，收
新台幣８１﹒４元；聯發科股價持續向下，不過下午有買盤湧入，升０﹒７２％，收在今日最高
點新台幣６９７元。ＩＣ設計股持續走揚，力旺及鑫創大升超過５％，凱鈺及金麗科亦升超過
３％，創意、聯詠、盛群、聯陽及揚智表現不俗。記憶體廠表現各異，華邦電及旺宏企穩，模組
廠宇瞻、宜鼎及十銓收跌，威剛及群聯則逆市向好。
　　美國總統大選前，目光集中在美國紓困方案，不過現階段似乎難有共識，投資氣氛亦因此趨
向審慎。明日（２１日）台指期結，觀望氣氛將更濃厚，預料突破１３０００機會較低。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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