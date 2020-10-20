《窩輪豪情－梁業豪》好淡難分，暫未見大幅下挫跡象

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、金融

業與原材料業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為工商銀行

（０１３９８）、中國太保（０２６０１）與中國燃氣（００３８４），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選石藥集團（０１０９３）、周大福（０１９２９）與中國恆大（０３３３３）。

昨晚（１９日）歐美股市顯著下挫，今早（２０日）港股低開屬意料之內。可喜者，為四大

指數均見有大戶買家入市支持，卻不代表大戶沽家已經放棄進攻。今天大市能否轉跌為升，其錄

得較昨天為多的成交金額，屬後市關鍵。客觀而言，目前技術分析結果只顯示港股好淡難分，並

未見有市況將大幅下挫的跡象。於好淡大戶勝負未分，仍在試探對手實力的時候，投機者暫宜減

少入市圖利。相信於今天晚美股收市後，港股局勢會變得較為明朗。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

