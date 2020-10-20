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即市新聞

20/10/2020 10:10

《窩輪豪情－梁業豪》好淡難分，暫未見大幅下挫跡象

　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、金融
業與原材料業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為工商銀行
（０１３９８）、中國太保（０２６０１）與中國燃氣（００３８４），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選石藥集團（０１０９３）、周大福（０１９２９）與中國恆大（０３３３３）。
　　昨晚（１９日）歐美股市顯著下挫，今早（２０日）港股低開屬意料之內。可喜者，為四大
指數均見有大戶買家入市支持，卻不代表大戶沽家已經放棄進攻。今天大市能否轉跌為升，其錄
得較昨天為多的成交金額，屬後市關鍵。客觀而言，目前技術分析結果只顯示港股好淡難分，並
未見有市況將大幅下挫的跡象。於好淡大戶勝負未分，仍在試探對手實力的時候，投機者暫宜減
少入市圖利。相信於今天晚美股收市後，港股局勢會變得較為明朗。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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