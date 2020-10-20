《談國論企－黎偉成》中國經濟三季度連升續向俏

《談國論企》中國的國內生產總值ＧＤＰ於２０２０年三季度同比增長，無疑較二季度的升

幅為高，卻似乎未如一般預期理想，料受困外貿，惟內需仍然不斷轉強，國民經濟保持相對較快

復甦，和重新納入穩中有進的良性成長軌道。中國要繼續嚴控新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９，強化

以消費為主的內需，推動自主創新的科技發展，更大力與世界各國多邊化聯繫合作，沉著反制以

特朗普為主的美帝國霸權主義對華在主權、政經和軍事上的全面攬炒。



＊高技術製造業及服務業產量與投資快增＊



來自中國國家統計局的最新統計資料，中國的ＧＤＰ於２０２０年三季度達２６﹒６１７２

萬億元同比增長４﹒９％（見表），較二季度２５﹒０１１萬億元的３﹒２％升幅多增１﹒７個

百分點，為連續兩個季度的上升，同逐季環比的升幅有所擴大，初步明顯中國經濟在技術上納入

復甦軌道。即使前三季度累計７２﹒２７８６萬億元同比無疑僅增０﹒７％，但扭轉上半年

４５﹒６６１４萬億元減少１﹒６％之況，表現當然優於一季度３０﹒６５０４萬億元減

６﹒８％，結束自１９９２年有公布的統計以來的首見負增長劣況，更相對於以美國為主的世界

主要國家的經濟發展和表現為優勝，在惡疫續肆虐環球的劣境底下，確實難能可貴。

即使中國的ＧＤＰ於三季度增幅未如我預期的或達５﹒８％，惟我對中國經濟的今後發展抱

有高度信心，乃因（甲）ＧＤＰ不僅持續兩個季度回升，更在穩增中‘有進’，並可見之於（一

）全國規模以上工業增加值不斷提升，特別是於２０２０年９月份同比增長６﹒９％，比８月份

之數高１﹒３個百分點，和形成連續６個月皆升之態，更使三季度增長５﹒８％高於二季度１﹒

４個百分點，而二季度同比增長４﹒４％的表現亦遠優於一季度大跌８﹒４％。

特別惹人注目的，是規模以上工業走高技術和創新道路：高技術製造業的工業增加值於１－

９月份同比增５﹒９％，而裝備製造業增４﹒７％，高於上半年分別達到４﹒５％與０﹒４％的

升幅，其中集成電路工業增加值同比上升１４﹒７％，為５Ｇ新時代的各項服務及設備之必須，

及工業機械人則增產１８﹒２％，使高技術製造業固投於前三季度同比增９﹒３％，亦明顯高於

上半年所增的５﹒８％。

和（二）服務業的經營同樣有改善：（１）增加值於２０２０年前三季度達４﹒３％，比上

半年的１﹒９％升幅多增２﹒４個百分點，而一季度更減５﹒２％，其中信息傳輸、軟件和信息

技術服務業增１５﹒９％，金融業升７％，而二季度分別增１４﹒５％及６﹒６％，和（２）全

國服務業生產指數於前三季度無疑同比減少２﹒６％，卻較上半年所減６﹒１％少減３﹒５人固

百分點，一季度跌１１﹒７％，此使（３）高技術服務業固投於前三季度同比增長８﹒７％，比

上半年的固７﹒２％高１﹒５個百分點，因電子商務的服務投資大增２０﹒４％，科技轉化服務

業則增投１６﹒８％。

正正因為復工復產復商復市取得良性的成效，故（三）刺激居民提升消費意欲。即使社會消

費品零售總額於前三季度２７﹒３３萬億元同比減少７﹒２％，卻比上半年１７﹒２２５萬億元

少１１﹒４％少減４﹒２個百分點，其中９月份增銷３﹒３％較８月份加快２﹒８個百分點。

值得高度留意的，當然是全國網上零售總額８萬億元？比增加９﹒７％，其中實物商品網上

零售額６﹒６４７７萬億元同比增加１５﹒３％，，並佔整體社會消費品零售總額的比重高達

２４﹒３％。



＊居民就業收入有改善農業穩定增加生產＊



再看（乙）挺企業、保就業所產生的其中重要效應，為居民的就業和收入回升，其中全國城

鎮新增就業人員於前三季度達到８９８萬人，較上半年５６４萬人多３３４萬人，達全年目標比

率由上半年的６２﹒７％提升至９９﹒８％，和全國居民人均可支配收入於三季度同比增長

３﹒９％，比上半年的２﹒４％提升１﹒５個百分點，而一季度僅增０﹒８％。只要居民就業穩

，收入增，便會不斷加大消費，對社會各國經濟層面都有利好的影響。

至於（丙）民生之重的農業，於２０２０年增產同比幅度持平於上半年的３﹒８％，較一季

度加快０﹒３個百分點，其中三季度的增度持平於二季度的３﹒９％，高於一季度上升３﹒５％

。難得的是，豬肉的產量於三季度即使減量１０﹒８％，比上半年同比所減１９﹒１％少減

８﹒３個百分點，而一季度減２９﹒１％，而生豬存欄量於二季度末達３﹒７０３９億頭同比增

加２０﹒７％，特別是能？殖母豬存欄量３８７２萬頭增２８％，豬肉有望持續降價

要重申的重點，為：國家主席習近平２０２０年１０月１４日在深圳經濟特區建立４０周年

慶祝大會發表重要講話，高度讚揚深圳是‘改革開放後黨和人民一手締造的嶄新城市，是中國特

色社會主義在一張白紙上的精彩演繹’，更強調的‘深圳是粵港澳大灣區的重要引擎’，充分顯

示港澳與深圳‘我中有你、你中有我’的重大和親密關係。港澳在改革開放四個年代對深圳提供

人力、財力、物力的支持，受到中央的高度重視，今後亦然。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表：中國ＧＤＰ近年季度增長與預測（％）



１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 全年

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

２０２０ －６﹒８ ３﹒２ ４﹒９ ＊５﹒５ ＊１﹒７

２０１９ ６﹒４ ６﹒２ ６﹒０ ６﹒０ ６﹒０

２０１８ ６﹒８ ６﹒７ ６﹒５ ６﹒４ ６﹒６

２０１７ ６﹒９ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒８ ６﹒９

２０１６ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒８ ６﹒７

２０１５ ７﹒０ ７﹒０ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒９

２０１４ ７﹒４ ７﹒５ ７﹒３ ７﹒３ ７﹒４

２０１３ ７﹒７ ７﹒５ ７﹒８ ７﹒７ ７﹒７

２０１２ ８﹒１ ７﹒６ ７﹒４ ７﹒９ ７﹒８

２０１１ ９﹒７ ９﹒５ ９﹒１ ８﹒９ ９﹒２

２０１０ １１﹒９ １０﹒３ ９﹒６ ９﹒８ １０﹒３

２００９ ６﹒１ ７﹒９ ８﹒９ １０﹒７ ８﹒７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

資料來源：國家統計局

資料整理：黎偉成

＊預測（黎偉成）



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