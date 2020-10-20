《午市前瞻》觀望中美消息，港股短期２３９００至２４８００上落

《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股三大指數低收，市場關注美國大選戰情，加上刺激經

濟政策仍在糾結，美國眾議院議長佩洛西希望盡早見到方案推出，因此她與特朗普政府設定最後

限期。亞洲股市今早普遍下挫，港股高開低走，其中昨日（１９日）急升的內銀板塊明顯回吐，

另外本港疫情反覆，限聚令解封遙遙無期，本港地產股同樣隨市向下。最終半日大市收報２４５

２０，跌２１點或跌０﹒０９％，盤中在２４４５６至２４６００之間波動，主板成交５５４﹒

３０億元。國企指數報９９８６，升８點或升０﹒０８％。恆生科技指數報７６１６，升４５點

或升０﹒６１％。

內地股市升跌不一，上證綜合指數報３３０８，跌４點或跌０﹒１３％，成交１３０４﹒２

１億元人民幣。深證成分指數報１３４７９，升５８點或升０﹒４３％，成交２５２４﹒１１億

元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒１３％，報３０﹒５５元；港交所（００３８

８）跌０﹒２７％，報３６６﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒０９％，報５６１元；中移動

（００９４１）升０﹒１％，報５０元；友邦保險（０１２９９）升０﹒０６％，報７７﹒６５

元。



＊內地收緊房貸內銀股回吐，內房股同樣走弱＊



內地房地產金融監管政策加強，深圳等地國有大行已收緊房地產經營貸的貸款條件，額度也

有所收緊，內銀股應聲下挫，建行（００９３９）跌０﹒５３％，報５﹒６３元；交行（０３３

２８）跌１﹒７７％，報３﹒８８元；中行（０３９８８）跌１﹒５５％，報２﹒５４元；招行

（０３９６８）升１﹒５６％，報４２﹒２元；工行（０１３９８）無升跌，報４﹒５８元。

內地房貸收緊，內房今早同樣走弱，中海外（００６８８）跌０﹒６１％，報１９﹒５６元

；融創（０１９１８）跌１﹒１９％，報２９﹒０５元；中國恆大（０３３３３）跌２﹒４２％

，報１５﹒３元；雅居樂（０３３８３）跌１﹒３２％，報１０﹒５元；碧桂園（０２００７）

跌０﹒７３％，報９﹒４８元。

部分科指股再度落鑊，眾安在綫（０６０６０）升４﹒７４％，報３９﹒８元；恆騰網絡（

００１３６）升３﹒２３％，報０﹒３２元；華虹半導體（０１３４７）升２﹒８４％，報２９

元；平安好醫生（０１８３３）升２﹒７７％，報１０１﹒９元；閱文集團（００７７２）升２

﹒６８％，報６８﹒９５元。

螞蟻集團招股上市在即，阿里巴巴（０９９８８）升０﹒６１％，報２９９元，盤中見

３００﹒４元上市新高。小米集團（０１８１０）報２２﹒４５元升１﹒１３％。美團點評（０

３６９０）中午收２５７元跌０﹒７７％。



＊感染人數反覆地產股回吐，體品有資金流入＊



本港感染人數反覆，預計限聚令解封遙遙無期，本港地產股隨市回吐，新鴻基地產（０００

１６）跌１﹒１１％，報９７﹒８元；新世界（０００１７）跌０﹒３９％，報３８﹒１元；長

實集團（０１１１３）跌０﹒８％，報３７﹒１５元；太古地產（０１９７２）跌０﹒７２％，

報２０﹒７５元；恆隆地產（００１０１）升１﹒２％，報２０﹒２元，以現價計，該股暫連升

２日，累計升幅２﹒９６％。

體品股今日表現造好，交銀國際認為，體育用品在第三季度和黃金週的銷售表現較好，相信

收入將有增長，李寧（０２３３１）升５﹒８９％，報４０﹒４５元；安踏（０２０２０）升３

﹒１６％，報８８﹒１元；申洲（０２３１３）升０﹒６７％，報１３６元，以現價計，該股暫

連升２日，累計升幅１﹒４９％。波司登（０３９９８）升３﹒６８％，報３﹒３８元；滔搏（

０６１１０）升１﹒９９％，報１１﹒２８元。

光伏股連日來表現強勁，福萊特玻璃（０６８６５）升７﹒３２％，報２１﹒４元；

信義光能（００９６８）升２﹒５７％，報１２﹒７６元新特能源（０１７９９）升６﹒７２％

，報７﹒１５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒３４％。保利協鑫能源（０３８

００）升１﹒３５％，報０﹒３７５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１１﹒９４％。



＊曾永堅：觀望美國大選及中共五中全會＊



美股昨日（１９日）回吐，港股今日隨外圍偏軟。圓通環球金融集團行政總裁曾永堅向《經

濟通通訊社》表示，市場繼續聚焦美國總統大選結果，以及內地月尾舉行的「五中全會」，市場

憧憬中央公布的「十四五規劃」及２０３５年遠景目標，令市場出現好淡爭持局面。他表示，只

要美股短期跌勢喘定，以及中國經濟數據續改善，港股短期於２３９００點至２４８００點上落

。（ｋｓ、ｕｌ）

