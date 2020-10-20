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即市新聞

20/10/2020 15:32

《美元走勢－羅明立》美元中長線看淡，但短期缺方向

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒６１　　　１０５﹒４５　　　１０５﹒５３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７８１　　　１﹒１７６４　　　１﹒１７６７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９５８　　　１﹒２９２２　　　１﹒２９２３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１０９　　　０﹒９０９６　　　０﹒９１０４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０２　　　７﹒７４９７　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國兩黨就紓困方案仍然存有重大分歧，市場憂慮延遲達成方案會影響經濟復
甦，美股三大指數下跌。另外，美國１０月ＮＡＨＢ房產市場指數報８５，高於預期的８３，反
映美國樓市仍然穩健。美匯指數短線整固，一方面新的紓困方案未能通過，避險需求支持美匯走
勢；另一方面，美聯儲計畫長時間維持利率於低水平，壓抑美匯的走勢。
　　歐洲央行行長拉加德於接受法國傳媒訪問時表示，區內經濟復甦正面對不平均及不明朗的情
況，而且有失去動力的風險，央行將密切關注秋季的經濟指標作出反應。另外，受疫情打擊的歐
盟成員國，將於明年初如期獲得總值７５００億歐元的復甦基金援助。此外，她又促請歐盟考慮
將復甦基金列為永久的政策工具，其言論有助提振其他南歐國家債券價格表現，令有關國家債息
回落。
　　美元中長線較為被看淡，但短期缺乏方向，加上歐洲新冠肺炎疫情嚴重，部分國家重新實施
封鎖，不利歐洲經濟前景，導致歐元升勢受壓，５０天線的１﹒１８００為即市阻力，很大機會
繼續區間震盪。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７３０　　　１﹒１８５０　　　１﹒１６８０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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