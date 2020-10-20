《美元走勢－羅明立》美元中長線看淡，但短期缺方向

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒６１ １０５﹒４５ １０５﹒５３

歐元╱美元 １﹒１７８１ １﹒１７６４ １﹒１７６７

英鎊╱美元 １﹒２９５８ １﹒２９２２ １﹒２９２３

美元╱瑞郎 ０﹒９１０９ ０﹒９０９６ ０﹒９１０４

美元╱港元 ７﹒７５０２ ７﹒７４９７ ７﹒７５００

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《美元走勢》美國兩黨就紓困方案仍然存有重大分歧，市場憂慮延遲達成方案會影響經濟復

甦，美股三大指數下跌。另外，美國１０月ＮＡＨＢ房產市場指數報８５，高於預期的８３，反

映美國樓市仍然穩健。美匯指數短線整固，一方面新的紓困方案未能通過，避險需求支持美匯走

勢；另一方面，美聯儲計畫長時間維持利率於低水平，壓抑美匯的走勢。

歐洲央行行長拉加德於接受法國傳媒訪問時表示，區內經濟復甦正面對不平均及不明朗的情

況，而且有失去動力的風險，央行將密切關注秋季的經濟指標作出反應。另外，受疫情打擊的歐

盟成員國，將於明年初如期獲得總值７５００億歐元的復甦基金援助。此外，她又促請歐盟考慮

將復甦基金列為永久的政策工具，其言論有助提振其他南歐國家債券價格表現，令有關國家債息

回落。

美元中長線較為被看淡，但短期缺乏方向，加上歐洲新冠肺炎疫情嚴重，部分國家重新實施

封鎖，不利歐洲經濟前景，導致歐元升勢受壓，５０天線的１﹒１８００為即市阻力，很大機會

繼續區間震盪。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７３０ １﹒１８５０ １﹒１６８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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