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20/10/2020 14:38

【新冠肺炎】政府放寬本地遊上限３０人，婚禮人數增至最多５０人

　　《經濟通通訊社２０日專訊》食物及衞生局局長陳肇始表示，大致維持現行防疫抗疫措施，
限聚令仍然維持４人，但同時放寬部分限制，包括旅行團准不多於３０人群組聚集，須遵守用餐
以外全程戴口罩，乘搭交通工具的旅客不得多於坐位總數量一半；婚禮准不多於５０人群組聚集
，不可供應食物或飲品。上市公司的股東會議和團體會議，每間房間亦可以容納最多５０人，不
得提供飲食。另外，泳池將容許進行隊際運動，例如韻律泳、水球、輕艇水球和水底曲棍球。措
施周五起實施。
　　陳肇始表示，業界舉行本地旅行團將有限制，包括本地遊旅客在用餐以外需要全程戴口罩，
在交通工具上的人數上限上座位的一半，以減低感染風險。

＊放寬本地遊每團最多３０人＊

　　商務及經濟發展局局長邱騰華表示，將放寬本地遊每團最多３０人，前提是旅行團需由《旅
行代理商條例》所界定的持牌人舉辦，不涉及通過任何出入境關卡，旅行團亦要於旅議會登記，
並簽署防疫承諾書，包括為旅客購買健康保險、登記聯絡資料、量體溫，旅客除了用餐以外全程
不准進食，而交通工具在旅行團事前事後都要消毒。
　　邱騰華指，旅遊業議會會協助把關，監察旅行社有無違反承諾，調查投訴，如果有違反承諾
的情況，可以取消相關登記。（ｈｙ）

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