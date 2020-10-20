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20/10/2020 11:46

【新冠肺炎】消息：本港新增約５宗確診，再發現源頭不明個案

　　《經濟通通訊社２０日專訊》消息指，截至１０月２０日零時零分，本港新增約５宗新冠肺
炎確診，其中１宗感染源頭不明個案經油麻地臨時檢測中心發現。
　　本港昨（１９日）新增１５宗確診，其中１４宗為輸入個案，其餘１宗與之前個案相關，意
味本港連續三日無源頭不明個案。至今本港個案累計５２５７宗（包括５２５６宗確診個案和１
宗疑似個案）。
　　衞生署就印度領事館人員誤獲豁免檢疫致歉。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹
昌認為，本港應小心把關，引發新一波疫情多數是輸入個案，形容今次事件屬警號，建議來自高
風險地區人士，應在機場先作檢測，即使獲豁免酒店檢疫，亦要家居檢疫１４天，特別是印度來
港人士，由於當地疫情爆發嚴重，對香港構成的風險很高。
　　特首林鄭月娥今早表示，本港暫時無條件大幅放寬社交距離措施，但稍後行政會議將討論在
聚會及社交活動方面作一些寬限，如婚宴、本地旅行團等。消息指，政府計劃將婚禮限聚人數由
現時上限２０人增至５０人，但不可以有飲食，而本地旅行團則由現時要依限聚令最多４人聚集
，放寬至３０人聚集。（ｃｌ）

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