《再戰明天》歐央行總裁拉加德主持活動，加拿大公布通脹率

《經濟通通訊社２０日專訊》明日，歐洲央行總裁拉加德和首席經濟學家連恩主持活動，加

拿大公布９月消費者物價指數。



＊歐洲央行總裁拉加德和首席經濟學家連恩主持活動＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午３：３０ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德和首席經濟學家

連恩主持該行為進行策略評估舉辦的一項活動。６：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在一場

網路研討會發表講話。

８：５０ｐｍ，美聯儲理事布雷納德在「全球經濟在新冠疫情後的政策挑戰」線上會議就

「經濟及貨幣政策前景」發表講話。９：５５ｐｍ，歐洲央行首席經濟學家連恩參加國際資本流

動與金融政策研討會（英倫銀行、法國央行、ＩＭＦ及ＯＥＣＤ）的線上小組討論。

１０：００ｐｍ，克利夫蘭聯儲總裁梅斯特在一場線上會議就貨幣政策發表講話。

明日，歐洲央行總裁拉加德與首席經濟學家連恩主持一場線上討論會



＊加拿大公布９月消費者物價指數＊



在數據方面，明午（２１日）２：００ｐｍ，英國公布９月公共部門淨借款，料由３５２億

英鎊降至３２４億英鎊，英國９月消費者物價指數，年率料由０﹒２％升上０﹒６％。英國９月

零售物價指數，年率料由０﹒５％升上１﹒１％。４：３０ｐｍ，英國公布８月房價指數，年率

料由２﹒３％升上３％。

８：３０ｐｍ，加拿大公布９月消費者物價指數，料由１３７降至１３６﹒９；年率料由

０﹒１％升上０﹒５％，加拿大８月零售銷售，月率料由０﹒６％升上１﹒１％。



＊中國聯通派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：中國聯通（００７６２）和維達國際（０３３３１）。

（ｈｏ）

