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20/10/2020 19:18

《再戰明天》歐央行總裁拉加德主持活動，加拿大公布通脹率

　　《經濟通通訊社２０日專訊》明日，歐洲央行總裁拉加德和首席經濟學家連恩主持活動，加
拿大公布９月消費者物價指數。

＊歐洲央行總裁拉加德和首席經濟學家連恩主持活動＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明午３：３０ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德和首席經濟學家
連恩主持該行為進行策略評估舉辦的一項活動。６：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在一場
網路研討會發表講話。
　　８：５０ｐｍ，美聯儲理事布雷納德在「全球經濟在新冠疫情後的政策挑戰」線上會議就
「經濟及貨幣政策前景」發表講話。９：５５ｐｍ，歐洲央行首席經濟學家連恩參加國際資本流
動與金融政策研討會（英倫銀行、法國央行、ＩＭＦ及ＯＥＣＤ）的線上小組討論。
１０：００ｐｍ，克利夫蘭聯儲總裁梅斯特在一場線上會議就貨幣政策發表講話。
　　明日，歐洲央行總裁拉加德與首席經濟學家連恩主持一場線上討論會

＊加拿大公布９月消費者物價指數＊

　　在數據方面，明午（２１日）２：００ｐｍ，英國公布９月公共部門淨借款，料由３５２億
英鎊降至３２４億英鎊，英國９月消費者物價指數，年率料由０﹒２％升上０﹒６％。英國９月
零售物價指數，年率料由０﹒５％升上１﹒１％。４：３０ｐｍ，英國公布８月房價指數，年率
料由２﹒３％升上３％。
　　８：３０ｐｍ，加拿大公布９月消費者物價指數，料由１３７降至１３６﹒９；年率料由
０﹒１％升上０﹒５％，加拿大８月零售銷售，月率料由０﹒６％升上１﹒１％。

＊中國聯通派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：中國聯通（００７６２）和維達國際（０３３３１）。
（ｈｏ）

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