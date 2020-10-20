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即市新聞

20/10/2020 16:35

《本港經濟》本港最新失業率升至６﹒４％，創近１６年高

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據政府統計處公布，經季節性調整的失業率由今年６月至８月
的６﹒１％，上升至７月至９月的６﹒４％，創近１６年高，就業不足率在該兩段期間則保持不
變，維持於３﹒８％的水平。
　　與今年６月至８月比較，７月至９月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整
）均見上升，其中零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的上升。
就業不足率方面，下跌主要見於運輸業和教育業，而上升則主要見於餐飲服務活動業和藝術、娛
樂及康樂活動業。
　　總就業人數由今年６月至８月的３６４﹒０４萬人，下跌至７月至９月的３６２﹒４８萬人
，減少約１﹒５６萬人。同期的總勞動人口亦由３８８﹒８８萬人下跌至３８８﹒４６萬人，減
少約４２００人。
　　失業人數（不經季節性調整）由６月至８月的２４﹒８３萬人，上升至７月至９月的
２５﹒９８萬人，增加約１﹒１５萬人。就業不足人數方面，７月至９月的數字為１４﹒９１萬
人，與６月至８月的數字大致相若。

＊最新失業率創近１６年高，勞工市場短期內仍面對壓力＊

　　勞工及福利局局長羅致光表示，在本地第三波疫情下，特別是在７月及８月份，勞工市場在
第三季全季合計惡化，但由於本地疫情在９月減退，勞工巿場面對的壓力在季末有穩定跡象。同
時，「保就業」計劃繼續提供支援作用。經季節性調整的失業率在７至９月上升至６﹒４％，為
接近１６年來的高位，就業不足率則維持於３﹒８％。總就業人數的按年跌幅擴大至５﹒８％，
勞動人口的按年跌幅維持於２﹒１％。
　　展望未來，他表示，由於整體經濟狀況依然疲弱，加上全球疫情仍在變化，勞工市場在短期
內仍將面對壓力。政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括一系列保就業及創職位的措施，以
幫助保障員工就業。政府會繼續密切留意相關情況。（ｂｉ）

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