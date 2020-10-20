《本港樓市》林鄭：政府增土地供應決心不減，不因經濟逆轉而調整

《經濟通通訊社２０日專訊》特首林鄭月娥今早出席行政會議前重申，政府會展示決心繼續

多管齊下增加土地供應，而她最近在報章訪問中再次強調政府增加土地供應的決心不減，不會因

為經濟逆轉，或者稍後地產市道活力可能減退而有所調整。

她表示，政府未來將繼續使用《收回土地條例》，以收回近４００公頃私人土地，是過去５

年的２０倍。她稱運用此「尚方寶劍」條例時要很小心，以防引發司法覆核，須要證明所收回土

地是用作公共用途，所以要先完成規劃，否則若收回土地後用作轉售，好容易受到挑戰。

她表示，香港土地有限，但港人重視郊野公園和濕地，而香港很多地方都有斜坡，所以若要

有大規模的用地，填海是其中一個方法。她提到「明日大嶼」有其優勢，有關地理位置可以建立

良好交通網絡，並有望打造成為第三個核心商業區，同時可用作處置建築廢料。



＊運房局：不排除未來有考慮再提空置稅等建議＊



另外，她指政府撤回空置稅及專營的士兩條相關條例草案的安排，是出於對本港經濟情況的

考慮。運輸及房屋局昨（１９日）宣布，因應最新經濟情況、社會意見及早前相關法案委員會的

意見，特區政府決定不會在本立法年度再推動就空置的一手私人住宅單位徵收額外差餉及引進專

營的士的工作，並會於稍後撤回兩條相關條例草案。

運房局發言人稱，在《２０１９年差餉（修訂）條例草案》法案委員會今年６月已舉行的兩

次會議上，委員就有關徵收額外差餉的建議表達了兩極意見，社會上亦有強烈的不同聲音。加上

考慮到最新的經濟情況，政府在平衡各方考量後作出撤回草案的決定。政府會繼續密切留意物業

市場，因應經濟情況和社會的意見作適切的考慮，不排除未來有需要時考慮再推出建議。

（ｂｎ）

