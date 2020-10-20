《港元匯率》港匯持續走強，金管局向市場注入８５﹒２５億港元

《經濟通通訊社２０日專訊》港元匯價再度觸及７﹒７５強方兌換保證，金管局承接約１１

億美元沽盤，向市場注入８５﹒２５億港元。香港銀行體系總結餘將於周四（２２日）增加至

３６２３﹒９２億港元。

港元匯價最新報７﹒７５兌一美元。（ｓｋ）

