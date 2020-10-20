《小傳日記》魚缸真悶透，好淡互攻守；螞蟻闖關過，阿里熱炒旺！

《小傳日記》花旗國隔晚走勢麻麻地，聽聞刺激財政方案仲未傾掂，搞到大家都係比較審慎

，亞洲「孖屐」都係低走，連帶香江魚缸一同走弱，今早高開低走且走勢牛皮，午後都係維持窄

幅上落，悶到爆炸！其中油價回落令「三桶油」受罪，而昨日（２０日）當炒嘅內銀股今日明顯

獲利盤湧現，資金都流入傳統消費股避險，蒙牛（０２３１９）漲逾４巴仙，兼做埋最加藍戰士

！最終恆指收報２４５６９點，升２７點或唔夠半巴仙，主板成交９９３﹒１９億銀。國企指數

報９９８８點，升１０點或唔夠半巴仙。恆生科技指數報７６４４，升７３點或近１巴仙。

Ａ場今日走勢旺盛，上證綜合指數報３３２８點，升１５點或升近半巴仙；深證成份指數報

１３６０３點，升１８２點點或逾１巴仙。兩市全日成交縮水近一成，只有６６７４億銀人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）跌近半巴仙，報３０﹒８銀；生發發（００３８８）

回吐唔夠半巴仙，報３６７銀；ＱＱ（００７００）升逾半巴仙，報５６４﹒５銀；中移動（０

０９４１）無升跌，報４９﹒９５銀；友邦保險（０１２９９）漲近半巴仙，報７７﹒９５銀。

科指股跑前，阿里巴巴（０９９８８）升近１巴仙收２９９﹒４銀，盤中見３００﹒４銀上

市新高。阿里旗下螞蟻集團傳通過在港上市聆訊成功闖關，最快下個禮拜招股，大家真係要昅實

。美團（０３６９０）全日亦進帳近１巴仙，報２６０﹒８銀。



＊房貸擬收緊內銀就跌親，有大行唱好內房仍煩惱＊



神州媒體近日連番報道，神州房地產金融監管政策加強，深圳等地國有大行已收緊房地產經

營貸嘅貸款條件，額度也有所收緊，神州錢莊立即無運行！建行（００９３９）走低１巴仙，報

５﹒６銀；工行（０１３９８）碌低近１巴仙，報４﹒５４銀；中行（０３９８８）唔見近２巴

仙，報２﹒５４銀；交行（０３３２８）漏氣跌近２巴仙，報３﹒８８銀；招行（０３９６８）

升唔夠１巴仙，報４１﹒７５銀。

雖然富瑞話對第四季神州房地產銷售展望保持樂觀，但神州磚頭亦因為上述消息繼續走弱。

華潤置地（０１１０９）跪低近１巴仙，報３５﹒５銀；中海外（００６８８）走低近１巴仙，

報１９﹒５２銀；「四條三」恆大（０３３３３）跣低逾２巴仙，報１５﹒３銀；碧桂園（０２

００７）撻低近１巴仙，報９﹒４８銀；融創（０１９１８）下滑近１巴仙，報２９﹒２銀。



＊體品股當炒李寧向上跑，限聚無了期地產佬力疲＊



「孖屐」期待內需股表現喺疫情後復甦，近日體品股再度炒起。交銀都唱好體品喺第三季同

黃金週嘅銷售表現，預期收入會有增長，其中體操王子李寧（０２３３１）最叻叻，踢高近７巴

仙兼破頂，報４０﹒７銀；其他跟住李寧彈起，安踏（０２０２０）跳高逾４巴仙，報８９﹒２

銀；滔搏（０６１１０）攀高逾３巴仙，報１１﹒４銀；贏家時尚（０３７０９）彈起逾８巴仙

，報１７﹒１６銀。

香江新增感染人數反反覆覆，一眾高官經常都將疫情常態化掛喺嘴邊，話無條件大幅放寬社

交距離措施，預計限聚令解封遙遙無期，本地地產佬個別發展，新地（０００１６）挫近１巴仙

，報９８﹒２銀；領展（００８２３）走低唔夠半巴仙，報６１﹒１銀；新世界（０００１７）

跣腳一格，報３８﹒２銀；恆隆地產（００１０１）走上１巴仙，報２０﹒１５銀；太古Ａ（０

００１９）微升逾半巴仙，報３７﹒７５銀。



＊光伏佬回彈福萊特搶眼，原油需求弱石油佬跣腳＊



部分光伏佬回彈，花旗預期光伏玻璃會上漲，福萊特玻璃（０６８６５）威水領跑光伏佬，

六連陰後回彈飛高逾一成，報２１﹒９５銀；花旗將信義光能「他屐」上調一成六，信義光能（

００９６８）踼高近６巴仙 ，報１３﹒１６銀；新特能源（０１７９９）彈高近９巴仙，報７

﹒２９銀；保利協鑫（０３８００）走上逾４巴仙，報０﹒３８５銀。

市場擔心第二波疫情會搞到汽油需求再潛水，加上油組喺出年嘅增產計劃更加可能令油價跪

低！嚇到多數油佬都要潛一潛！「三桶油」齊齊腳軟，中石油（００８５７）跣低逾１巴仙，報

２﹒１８銀；中海油（００８８３）走低逾２巴仙，報７﹒２６銀；中石化（００３８６）潛水

逾１巴仙，報２﹒９７銀。而中海油服（０２８８３）都要漏氣逾半巴仙，報５﹒３１銀；中石

化冠德（００９３４）就挫近半巴仙，報２﹒８６銀，請請！



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