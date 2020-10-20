《真知灼見－溫灼培》脫歐後英國金融中心地位

《真知灼見》據《路透社》引述一個由Ｎｅｗ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ公司所作的研究報告指

出，在今年１月底當英國正式提交「脫歐」申請時，當時在整個歐盟體系中，有約三成的金融業

務仍是透過英國進行，但到今年底，當英國正式離開歐盟後，Ｎｅｗ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ估計

英國於歐盟的金融及銀行業務將會嚴重受到歐盟阻攔。所以，Ｎｅｗ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ在報

告中建議，英國應盡早把目光轉移到亞洲另尋找新機會，並加強與亞洲在金融業務上的聯繫。而

為了迎合亞洲市場，英國必須在金融條例上作出改變，不再緊跟歐盟的嚴謹金融條例，相反要把

條例改得更能迎合亞洲，以增強英國金融機構市場競爭力，這些改變包括在稅收、監管及法制上

等。



＊英國無協議脫歐風險增加＊



上述報道帶出了一個重要信息，歐盟市場對英國金融業而言實在重要。英國單一國家，便佔

去約歐盟三成金融業務。可以想像，如倫敦一旦失去歐盟這個市場，其金融中心地位或也會被動

搖。其次，筆者想法是，英國如要另尋新市場彌補失去的歐盟市場，相信也不容易。亞洲有不少

金融中心，如東京、香港及新加坡等，相信她們也不會把其市場佔比拱手相讓予英國。

或許，英國離開歐盟後其金融地位不會短期內被取締，但預料其失去地位只是時間問題。由

於周一（１９日）英國仍未與歐盟就「脫歐」安排作重新談判，而英國「脫歐」談判代表弗羅斯

特更重複上周五（１６日）英國首相約翰遜的強硬言論指，如歐盟不能作出基本的改變就不容再

談。由於英國無協議下「脫歐」風險正在增強，不建議現階段吸納英鎊，料英鎊龐大上升阻力於

１﹒３１美元。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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