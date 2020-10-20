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20/10/2020 14:59

《真知灼見－溫灼培》脫歐後英國金融中心地位

　　《真知灼見》據《路透社》引述一個由Ｎｅｗ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ公司所作的研究報告指
出，在今年１月底當英國正式提交「脫歐」申請時，當時在整個歐盟體系中，有約三成的金融業
務仍是透過英國進行，但到今年底，當英國正式離開歐盟後，Ｎｅｗ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ估計
英國於歐盟的金融及銀行業務將會嚴重受到歐盟阻攔。所以，Ｎｅｗ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ在報
告中建議，英國應盡早把目光轉移到亞洲另尋找新機會，並加強與亞洲在金融業務上的聯繫。而
為了迎合亞洲市場，英國必須在金融條例上作出改變，不再緊跟歐盟的嚴謹金融條例，相反要把
條例改得更能迎合亞洲，以增強英國金融機構市場競爭力，這些改變包括在稅收、監管及法制上
等。

＊英國無協議脫歐風險增加＊
　
　　上述報道帶出了一個重要信息，歐盟市場對英國金融業而言實在重要。英國單一國家，便佔
去約歐盟三成金融業務。可以想像，如倫敦一旦失去歐盟這個市場，其金融中心地位或也會被動
搖。其次，筆者想法是，英國如要另尋新市場彌補失去的歐盟市場，相信也不容易。亞洲有不少
金融中心，如東京、香港及新加坡等，相信她們也不會把其市場佔比拱手相讓予英國。
　　或許，英國離開歐盟後其金融地位不會短期內被取締，但預料其失去地位只是時間問題。由
於周一（１９日）英國仍未與歐盟就「脫歐」安排作重新談判，而英國「脫歐」談判代表弗羅斯
特更重複上周五（１６日）英國首相約翰遜的強硬言論指，如歐盟不能作出基本的改變就不容再
談。由於英國無協議下「脫歐」風險正在增強，不建議現階段吸納英鎊，料英鎊龐大上升阻力於
１﹒３１美元。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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