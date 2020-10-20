《匯海澤言－葉澤恆》特朗普敗選跡象增，澳洲央行擬加碼寬鬆政策

《匯海澤言》執筆之時，距離美國大選只有兩個星期的時間。在最新的民調顯示，代表民主

黨出選的拜登很大機會成為下任美國總統。他在多個民調中，所獲得的支持度都領先現任總統特

朗普，而部分支持度相差更超過十五個百分點。筆者認為，特朗普目前的敗選跡象正在增加。原

因有以下多個：（１）拜登在全國支持度的優勢接近十個百分點，很難想像在這個情況下，拜登

仍會敗選；（２）在游離票方面，由於疫情等不確定性因素，今年以郵寄方式投票的選民，已經

接近三千萬選民，創下有史以來的紀錄，相信相當多的投票者是支持拜登的。因此，到目前的游

離票相信只會剩下很少；（３）回顧２０１２年，時任美國總統的奧巴馬競逐年任，民調低估了

對奧巴馬的支持度４個百分點。因此，上屆希拉里的敗選，亦可能只是民調的失誤。而目前對拜

登的熱烈程度，可以與當年奧巴馬相比。

由於游離票已經很少，故即使周四舉行的最後一場電視辯論中，特朗普可能再就郵件門的問

題，對拜登窮追不捨，但估計作用並不大。況且，共和黨參議員似乎不想白宮與民主黨就新一輪

紓困方案中達成協議，這是否對急於有政積去顯示予民眾的特朗普有矛盾呢？至於對美匯的走勢

，相信特朗普的敗選，本身不會對美元有太大影響。問題是，拜登及民主黨會否控制兩院，與及

特朗普會否因為敗選而遷怒其他國家，甚至可能推出更猛烈的措施作報復。如果是後者真的出現

，可能令市場出現避險。暫時預期美匯指數於９３至９４之間上落。



＊澳洲央行可能加碼寬鬆措施，料澳元反覆偏軟＊



評級機構標準普爾維持澳洲ＡＡＡ的信貸評級，惟前景展望為負面，暗示未來有下調信貸評

級的可能。標普指，當地財赤將高企一段時間，而預料２０２１年度財赤佔ＧＤＰ比重為１４％

。標普又表示，大規模刺激經濟計劃，將支持當地經濟復甦。另一方面，澳洲央行今早公布的

１０月議息詳細會議紀錄顯示，央行委員把高失業率問題列為首要解決事項，並考慮實施額外的

貨幣政策，以刺激經濟增長。其他央行擴大資產負債表規模較澳洲更大，令大多已發展經濟體的

主權債息較澳洲為低。央行助理主席肯特今早就表示，委員正考慮進一步放寬貨幣政策，而其中

一個選擇是購買較長期的債券，並指利率有進一步下調的空間。

標普的評級並未對澳元帶來影響，而澳元今早的下跌，主要是因為央行的會議紀錄中，指其

他央行擴大量寬，令主權債息較澳洲為低。而央行助理行長就表示，考慮購買長期債券，意味較

長期的利率有下調的空間。若澳元兌美元跌穿７０美仙水平，可能有更大的回調空間。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

