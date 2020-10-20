《基金之道－龐寶林》ＦＡＡＭＧ的挑戰者

《基金之道》今年在新冠肺炎的催化下，ＦＡＡＭＧ這五大科技巨頭漲勢明顯，但由於這幾

大科技巨頭增長過塊，估值過高加上反壟斷法等因素的干擾，投資者也逐漸開始尋找可以替代

ＦＡＡＭＧ的科技公司，尤其是因肺炎引起的雲需求激增而像雨後春筍一樣萌生的雲計算企業﹒

數據統計機構Ｇａｒｎｅｒ稱２０１９年全球雲計算市場的總市值達到１８８０億以上，在

ＳａａＳ，ＰａａＳ，ＩａａＳ三個子板塊中ＳａａＳ發展較快且２０１９年規模也超過了

１０００億美元，佔整體板塊比例接近６０％。因此雲計算企業與其衍生相關的企業也越來越受

到重視﹒



＊Ｓｎｏｗｆｌａｋｅ＊



Ｓｎｏｗｆｌａｋｅ是專攻如何將大量數據進行提取和分析的數據儲存的企業，多數中小型

企業，甚至部分大型企業由於受限於企業內部計算機的運算能力，因數據同步，提取和分析緩慢

而造成相當大的延遲成本。針對於這個問題，Ｓｎｏｗｆｌａｋｅ專注於幫助這些企業搭建一個

雲數據平台，用戶可以利用此平台快速完成數據查詢，分析等。Ｓｎｏｗｆｌａｋｅ具有可以無

縫地跨三大公共雲運作的數據平台，用戶可以將它們獲取到的所有數據放進Ｓｎｏｗｆｌａｋｅ

的系統中，從而通過這些數據做出幾乎涵蓋所有類型的業務決策。一旦用戶使用其平台，就可以

非常方便地與其他用戶交換數據，從而產生網絡效應，這反過來會讓更多的人、更多的數據登陸

到這個平台上，為商業模式服務。此外，用戶支付的價格根據其存儲大小和時間來收費這種靈活

的支付模式也幫助Ｓｎｏｗｆｌａｋｅ在雲數據庫市場中取得領先地位。



＊Ｄａｔａｄｏｇ＊



Ｄａｔａｄｏｇ是第一家提供基於微服務架構的新興技術設施監控服務，公司可以自動化整

合超過４００種網路服務數據，並透過機器學習讓電腦將異常狀況發出警示，讓工程師方便幫助

客戶進行監測、搜尋、篩選、比對數據，進行故障排除等工作。正是因為Ｄａｔａｄｏｇ在用於

管理大數據和雲端運作的雲端軟件市場中獨佔鰲頭，最新第二季財報顯示目前Ｄａｔａｄｏｇ已

經獲得超過１﹒２萬個客戶，去年同期客戶數量僅僅只有０﹒８８萬。目前Ｄａｔａｄｏｇ的總

市值接近３５０億美元，在不斷擴張的市場下，Ｄａｔａｄｏｇ仍然可以利用自己開發的新工具

，新產品來向客戶提供服務，在雲應用程序監控市場中逐步脫穎而出，料其在未來幾年可以取得

大量新業務來拓展自己的市場佔有率。



＊Ｔｗｉｌｉｏ＊



雲通訊市場最具代表性的企業之一Ｔｗｉｌｉｏ年初至今已經錄得超過２３０％的回報，其

主要業務是為客戶搭建一個云通信平台，為企業提供及時的通訊相關服務。目前Ｔｗｉｌｉｏ擁

有２９個雲數據中心，為１８０個國家的開發者提供服務，今年二季度公司營收按年增長幅度高

達４６％，且Ｔｗｉｌｉｏ預計未來四年每年至少有３０％的營收增長。此外，Ｔｗｉｌｉｏ宣

布將以３２億美元的全部股票收購客戶數據平台初創企業Ｓｅｇｍｅｎｔ，Ｔｗｉｌｉｏ的市值

也逐步逼近５００億美元大關，也意味著Ｔｗｉｌｉｏ在雲市場還有潛力給投資者更多的空間。



＊Ｆａｓｔｌｙ＊



Ｆａｓｔｌｙ是一家雲基礎設施軟件和服務提供商，旗下產品和服務包括雲計算，主要針對

客戶提供內容交付網絡服務，包括提供分發內容、優化圖片服務。終端客戶之所以能在

Ｐｉｎｔｅｒｅｓｔ之類的社交媒體上看到即時更新的圖片、資訊，是因為背後有Ｆａｓｔｌｙ

在服務。其客戶群也是投資者耳熟能詳的ＴｉｋＴｏｋ，Ｓｈｏｐｉｆｙ，Ｓｐｏｔｉｆｙ，

Ｔｗｉｔｔｅｒ和Ｐｉｎｔｅｒｅｓｔ等。Ｆａｓｔｌｙ二季度營收按年增長６１％，由於其出

色的技術，令其一躍成為內容交付網絡服務的獨角獸。其收益增長已經遠超其他競爭者，華爾街

分析師預計到２０２３年，它的全年收入能翻長三倍以上，達到６﹒１４億美元。

《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》

