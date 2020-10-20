《宏觀銓局－馬桂銓》放眼十一月

《宏觀銓局》所謂未雨綢繆，雖然還是十月，我們不妨放眼十一月，因為月初除了有美國總

統大選，企業亦會公布第三季度業績，兩者足以影響大市發展。

在近幾個星期，不少客戶查詢我們對美國總統大選的看法。集合媒體的報道，總統特朗普和

前副總統拜登都簡述各自對刺激經濟的計劃。特朗普的政策將以降低企業稅、支持中小企和金融

機構等為主。拜登則著重財政刺激措施，包括投資於潔淨能源和節能家居等。目前很難預測市場

對選舉結果的反應，但兩位候選人都將繼續支持美國經濟，而兩者的主張其實對市場都各有好處

。美國失業率即使已從今年四月１４﹒７％的高位逐步回落，但九月仍處於７﹒９％的高水平。

不論誰人當選，創造就業和推動經濟都是首要任務。

美國企業下星期起開始公布第三季業績，由於第二季表現好過預期，投資者對第三季表現有

更大期望，相信企業將錄得強勁盈利。市場暫時預計標準普爾５００指數企業第三季盈利減少

２１％，勝過第二季（負３２％）和第一季（負１５％）的平均。連同預期第四季度盈利跌幅將

進一步收窄至１４％，市場預計２０２０年全年盈利比去年同期減少２１％。在第三季的預測業

績中，預料科技和非周期性企業的表現會較穩健，金融板塊和受周期影響的公司業績則較遜色。

美國上星期公布的經濟數據不多。星期五公布的失業救濟申領人數顯示，失業人數仍遠高於

疫情之前。截至十月三日的一星期，首次申領數目達８４萬，反映勞動市場回復需時，，這亦符

合我們的預計，就業市場會緩緩恢復，但速度會減慢。最新的商業數據和上星期一樣參差非常。

九月ＩＳＭ製造業指數下跌０﹒６個百分點至５５﹒４，不及市場預期的５６﹒５。但服務業指

數卻出乎意料上升至５７﹒８，勝過市場預期的５６﹒２。特朗普總統早前提及一項１﹒８萬億

美元的刺激經濟方案，但似乎不大可能在大選前通過。現在離大選不足四星期，即使現在國會能

就此達成共識，實際措施也不太可能在選舉前執行，選民自然未能即時受惠。

資產配置方面，筆者維持之前設定，繼續偏好包括投資級和非投資級別的企業債券，同時繼

續增持包含不同資產類別，備有債券和股票的投資組合。九月早期的市場調整已逐步趨於穩定，

投資者似乎按兵不動，等待第三季業績公布後再作決定。筆者對未來一年的經濟前景保持樂觀。

肺炎疫苗必會面世，現時我們要做的是調節和適應眼前環境。事實上大家都已更注重個人衛生，

包括戴口罩和保持社交距離。無論如何，我們必會克服這難關，因為堅持不懈是人類的天性。共

勉之。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

