港股受制百天線好淡爭持，收２４５６９升２７點，科指漲近１％

《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股指數齊低收，Ａ場今日則亦先跌後升，帶動港股表現

窄幅波動。恆指今早高開低走，早段低見２４４５６點全日低位，隨後走勢反復上落，而昨日

（１９日）急升的內銀板塊，與港產股亦齊齊走低，早段大市收跌２１點報２４５２０點。午後

港股反復向上好淡爭持，由中概股帶領，大市最終收升２７點報２４５６９點；國企指數報

９９８８點，升１０點或升０﹒１０％；恆生科技指數報７６４４，升７３點或升０﹒９７％。

主板成交９９３﹒１９億元，較上日減逾１９％。

Ａ場由跌轉升，上證綜合指數報３３２８點，升１５點或升０﹒４７％；深證成份指數報

１３６０３點，升１８２點或升１﹒３６％。兩市成交達６６７３﹒８７億元人民幣。

而重磅股今日表現平穩，騰訊（００７００）微升０﹒５３％，報５６４﹒５元；友邦保險

（０１２９９）揚０﹒４５％，報７７﹒９５元；中移動（００９４１）無升跌，報４９﹒９５

元；港交所（００３８８）跌０﹒０５％，報３６７元；匯控（００００５）軟０﹒３２％，報

３０﹒８元；建行（００９３９）跌１﹒０６％，報５﹒６元。



＊手機孖寶個別發展，板塊由高偉電子領跌近７％＊



蘋果新推出的ｉＰｈｏｎｅ１２反應熱烈，惟今日手機股個別發展。高偉電子

（０１４１５）今日領跌６﹒７８％，報４﹒２６元；富智康（０２０３８）跌４﹒０４％，報

０﹒９５元；手機孖寶中，瑞聲（０２０１８）軟０﹒２２％，報４４﹒７元；舜宇

（０２３８２）揚２﹒１８％，報１３１﹒１元。而丘鈦科技（０１４７８）則升１﹒４２％，

報９﹒２８元；比亞迪電子（００２８５）升３﹒１２％，報４１﹒３元；鴻騰（０６０８８）

則可升２﹒８６％，報４﹒３１元。

早前光伏經炒作後現回吐，而今日部分個股現回彈。福萊特玻璃（０６８６５）飆

１０﹒０８％，報２１﹒９５元；新特能源（０１７９９）升８﹒８１％，報７﹒２９元；信義

光能（００９６８）揚５﹒７９％，報１３﹒１６元；信義能源（０３８６８）升４﹒２５％，

報４﹒１７元；保利協鑫能源（０３８００）揚４﹒０５％，報０﹒３８５元。惟部分相關股走

低，陽光能源（００７５７）跌０﹒８７％，報０﹒２２９元；水發興業能源（００７５０）跌

３﹒４５％，報０﹒５６元。



＊內地房貸收緊板塊普軟，綠城中國軟近３％＊



內地房貸收緊，而且據路透按國家統計局數據測算，９月７０個大中城市新建商品住宅價格

指數同比升４﹒６％，比上月揚４﹒８％有所收窄，且為２０１６年２月以來升幅最小。今日內

房股普挫，綠城中國（０３９００）跌２﹒５２％，報１３﹒１６元；中國金茂（００８１７）

跌１﹒４３％，報４﹒１３元；碧桂園（０２００７）跌０﹒７３％，報９﹒４８元；融創中國

（０１９１８）軟０﹒６８％，報２９﹒２元；潤地（０１１０９）跌０﹒７％，報３５﹒５元

；中國海外發展（００６８８）跌０﹒８１％，報１９﹒５２元。惟萬科企業（０２２０２）靠

穩升０﹒２１％，報２４﹒１元。

昨日物管股齊受壓下挫，今日板塊回彈。當中升勢最強是新城悅服務（０１７５５）升

７﹒６１％，報１８﹒９４元；而時代鄰里（０９９２８）升４﹒４４％，報８﹒９３元；藍光

嘉寶服務（０２６０６）升３﹒９４％，報３９﹒６元；奧園健康（０３６６２）揚２﹒２９％

，報５﹒８元；碧桂園服務（０６０９８）升１﹒４４％，報４９﹒２５元。



＊車股急飆，五菱汽車領跑漲近一成八＊



今日車股普遍飆升，五菱汽車（００３０５）升勢最強，全日飆１７﹒６５％，報０﹒５元

；獲大和上調評級與目標價的永達汽車（０３６６９）揚１１﹒５３％，報１１﹒１２元；正式

啟動科創板上市輔導的恆汽（００７０８）升９﹒６％，報２３﹒４元；比亞迪（０１２１１）

升８﹒９６％，報１３９﹒９元；長汽（０２３３３）升６﹒１５％，報１３﹒８元；敏實

（００４２５）揚４﹒４９％，報３３﹒７５元；廣匯寶信（０１２９３）揚３﹒８５％，報

１﹒０８元；吉汽（００１７５）升３﹒１％，報１６﹒６２元。

澳門旅遊局料今年澳門旅客數量將按年跌逾九成，當局指十一黃金周旅客人數與酒店入住率

均符合估計。而澳門政府亦將考慮建立旅遊氣泡，惟現階段未有與任何地方商討。今日賭股齊揚

。美高梅（０２２８２）揚２﹒９４％，報９﹒４６元；新濠國際（００２００）漲２﹒１％，

報１２﹒６６元；金沙中國（０１９２８）走上０﹒９％，報２７﹒９元；銀娛（０００２７）

升０﹒６８％，報５２元；永利澳門（０１１２８）揚０﹒３５％，報１１﹒３４元。（ｊｃ）

