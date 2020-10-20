《鍾之日記》阿里觸高位，車股開快車

《鍾之日記》１０月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



市場擔憂美國大選前達成刺激措施協議機會不大，加上全球新冠疫情續惡化，隔晚美股指數

齊低收。香江魚缸今早高開低走，早段低見２４４５６點全日低位，隨後走勢反復上落，午後港

股反復向上好淡爭持，由中概股帶領，大市最終收升２７點報２４５６９點。主板成交９９３億

元，較上日減逾１９％。



＊ＬＰＲ按兵不動，Ａ場成交本月新低＊



祖國股市今早窄幅低開，半日好淡拉鋸下滬綜指曾穿三千三，惟很快便收復失地，午後消費

板塊集體爆發，滬綜指全日轉跌為升０﹒４７％，報３３２８﹒１點，深成指升１﹒３６％。

人民銀行公布，１０月一年期和五年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）分別為３﹒８５％

和４﹒６５％，均與９月持平，為連續第六個月維持不變。《中國證券報》引述業內人士認為，

１０月資金面供求仍面臨較大缺口，尤其是即將到來的稅期高峰和債券發行高峰存在重疊，「補

水」操作有望加碼，人行逆回購操作料逐步發力。在流動性緊張及ＬＰＲ按兵不動下，兩市全日

成交僅６６７４億元人民幣，按日減少９﹒７％，創本月成交新低。



＊傳螞蟻下周招股，阿里破位見３００元＊



今日市傳，繼中證監後，螞蟻集團昨日亦通過香港聯交所上市聆訊。初步預計下周二

（２７日）開始招股，至３０日截飛，暫定１１月６日掛牌，將與ｉＢｏｎｄ ２０２０認購期

重疊，亦意味螞蟻上市過程將橫跨美國總統大選（１１月３日）。

螞蟻集團有望成為全球歷來最大規模新股。據外媒早前報道，鑑於投資者需求強勁，螞蟻集

團已將ＩＰＯ估值目標由２５００億美元上調至２８００億美元，Ａ＋Ｈ上市料合共集資３５０

億美元。

螞蟻上市之路可謂荊棘滿途，自８月起就傳出招股，惟市場屢傳的招股消息一直都係「只聞

樓梯響」；其後又「撞正」美國大選，早前有消息稱美國國務院擬提案，建議將螞蟻集團納入貿

易黑名單。不過螞蟻ＩＰＯ終在即，外資急流入部署，港元匯價連日持續走強，今年以來香港金

管局的干預措施已向市場注入約２８００億港元（３６０億美元），創紀錄的年度增幅超過了

２００８年和２００９年的總和。

而螞蟻的母企阿里巴巴（０９９８８）續獲資金吸納，今日升幅雖然輕微，但在盤中終突破

３００元大關，破頂高見３００﹒４元；收市報２９９﹒４元，升０﹒７％。

另一方面，阿里即將舉行一年一度的天貓「雙１１」全球狂歡季，阿里副總裁家洛透露，今

年將是史上平台出資力度最大的一次「雙１１」，平台將發放４０億元人民幣現金紅包、１００

億品類補貼、２００億品牌大額券，整體規模是去年的２倍。



＊國家屢促汽車家電消費，股民仍受落＊



發改委新聞發言人孟瑋今早表示，近日國辦印發《關於以新業態新模式引領新型消費加快發

展的意見》，發改委將加快出台有關具體實施方案和配套措施，支持各類消費新業態新模式發展

，培育形成一批新型消費示範城市和領先企業。

發改委更稱，將推動汽車和家電消費轉型升級，促進汽車限購向引導使用轉變，鼓勵各地出

台促進老舊汽車置換政策，推進主要公共建築配建停車場、路側停車位設施升級改造等建設，支

持開展家電以舊換新活動，推動家電更新消費。

汽車和家電促進消費政策近年來屢被提起，但每次都能成功帶來炒風。汽車股方面，比亞迪

（０１２１１）漲９％，長城汽車（０２３３３）升６﹒２％，吉利汽車（００１７５）升

３﹒１％，廣汽集團（０２２３８）升２﹒４％，華晨中國（０１１１４）則升１﹒３％；家電

股方面，ＴＣＬ電子（０１０７０）升９％，創維集團（００７５１）升１﹒９％。



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