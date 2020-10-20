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20/10/2020 09:55

胡潤百富榜：馬雲第四次膺中國首富，馬化騰第二，鍾睒睒首上榜

　　《經濟通通訊社２０日專訊》胡潤研究院最新發布的中國《２０２０胡潤百富榜》顯示，
５６歲的馬雲以４０００億元（人民幣．下同）的身價第四次成為中國首富，他是歷年來第一位
四次榮登首富寶座的企業家；騰訊（００７００）４９歲的董事會主席馬化騰以３９００億元位
列第二，他是今年榜單上財富數額增長最多的企業家；第三名是農夫山泉創始人、６６歲的鍾睒
睒，以３６５０億元的財富位列第三。鍾睒睒是首次上榜，也是今年最大的黑馬，過去一年中他
旗下兩家公司萬泰生物（滬：６０３３９２）和農夫山泉（０９６３３）先後登陸上交所和港交
所，目前兩家公司市值總和超過４０００億元。
　　榜單顯示，第四名至第十名分別是順豐（深：００２３５２）總裁王衛、恆大
（０３３３３）董事局主席許家印、美的（深：０００３３３）創始人何享健、碧桂園（０２０
０７）聯席主席楊惠妍家族、網易（０９９９９）董事局主席丁磊、拼多多董事長黃崢和首次上
榜的河南「養豬大王」牧原股份（深：００２７１４）董事長秦英林、錢瑛夫婦。

＊比特大陸的詹克團身家大縮水＊

　　胡潤表示，本屆胡潤百富榜人數較去年擴大３２％，共有到２３９８位企業家財富超過２０
億元，創下歷史新高。上榜企業家總財富較去年增長５４％，達到２７﹒５萬億，超過了世界第
四大經濟體德國一年的ＧＤＰ。
　　從行業分布來看，製造業仍然是上榜企業家最多的行業，佔比２３﹒８％，其中先進製造業
佔六成。房地產行業上榜人數佔比從去年的１４﹒８％下降到１０﹒６％，第一次跌出前兩名，
成為第三大行業。大健康以１０﹒９％的佔比第一次上升為第二大行業，其中新興領域佔比將近
六成。
　　另外，本屆名單中，有６４１位企業家財富比去年縮水或沒有變化，其中１６４位今年落榜
。財富縮水最多的是區塊鏈行業礦機製造商比特大陸的詹克團，縮水了１９０億。落榜企業家包
括股份被凍結的科瑞集團鄭躍文、瑞幸咖啡的錢治亞和陸正耀、法拉第未來的賈躍亭，以及趙薇
、黃有龍夫婦等。（ｌｃ）

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