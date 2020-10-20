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20/10/2020 09:13

《股林淘金－林家亨》紓困臨死線，美股大回落

　　《股林淘金》美國昨天（１９日）公布的建屋經濟數據好過市場預期，早段美股升逾百多點
，但美聯儲局副主席表示未來經濟前景不明朗，復甦路漫長，聯儲局各官員預期最少要維持３年
接近零息的利率水平。另外，美前聯儲局局長耶倫表示現時財政政策是挽救經濟的最重要手段，
但今年上半年總數達３萬億美元的救援資金已經耗盡，暗示美國兩黨日內若不達成新的救助方案
，美國經濟將會陷入極大困境。美眾議院主席佩洛西表示旗下宮員與財長的紓困方案歧見正在收
窄中，但市場認為難於在４８小時死線內達成協議，美股隨即轉升為跌，道指收市時報跌４１０
點，達１﹒４４％，逼近２０天移動平均線。納指下跌１９２點，達１﹒６５％，是為五連跌。
　
　　預計今日（２０日）港股跟隨美股下跌，但跌幅較溫和，因市場始終有人認為美國在死線前
會達成紓困方案協議，恆指在保歷加通道中線２３９９０點附近有很大的支持及適宜撈貨。投資
者若認為美國兩黨必達成紓困方案者可吼低位近３１０元買入京東（０９６１８）及中資航空股
。若認為不能達成協議者可保持現金，待更低位時才進行撈貨。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
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