《全球視野－胡一帆》復甦範圍不斷擴大

《全球視野》內地８月社會消費品零售轉為正增長，且呈現加速復甦態勢，進一步強化了我

們的觀點，即消費有望成為２０２０年第四季增長的主要推動力。即將公布的「十四五」規劃將

備受市場矚目，可能主要聚焦於四個主題：「雙循環」發展戰略，科技自給自足，城鎮化２﹒０

和綠色經濟。



＊消費復甦勢頭增強＊



第三季經濟持續復甦。製造業和非製造業採購經理指數（ＰＭＩ）連續７個月處於擴張區域

。８月份社會消費品零售轉為正增長（同比增長０﹒５％），反映出消費者信心增強以及支出需

求反彈，此趨勢應在第四季持續。８月份固定資產投資同比增速從７月的６﹒０％加快至

７﹒６％，連續６個月提速。這主要是受到製造業復甦加快的推動，而房地產和基建投資同比增

速則分別持穩於１２﹒１％和４％。夏季洪水後，８月份工業生產同比增速從７月的４﹒８％升

至５﹒６％。８月份出口同比增長進一步加速至９﹒５％，連續６個月超出預期。這主要是受到

抗疫相關醫療物資和外需回升的提振。這些資料進一步強化了我們的觀點，即２０２０年下半年

經濟同比增速將恢復至５﹒５％－６％。我們認為投資和出口是第二和第三季度中國經濟Ｖ型反

彈的主要驅動力，而消費復甦可能成為第四季增長的主要推動力。



＊政策繼續提供支持＊



央行在９月份通過中期借貸便利（ＭＬＦ）淨投放４０００億元人民幣的流動性，以促進政

府債券在１０月底前順利發行。我們認為央行將繼續保持銀行間流動性穩定，並預計年底前還將

進一步定向降准２５至５０個基點。９－１０月政府債券月度淨發行額預計繼續保持１萬億元人

民幣左右的強勁水準。在必要的情況下，我們不排除１１－１２月政府提前使用２０２１年配額

的可能性。鑒於政府債券發行勢頭強勁，我們預計信貸（社會融資總額）同比增速在８月至１０

月底將從１３﹒３％的水準進一步攀升。



＊十四五規劃備受矚目＊



第十四個五年規劃是貫穿２０２１年至２０２５年中國國民經濟和社會發展的中期規劃，將

在１０月２６日至２９日的十九屆五中全會上進行商討。我們認為十四五規劃可能將聚焦於以下

四個關鍵領域：１）「雙循環」戰略，旨在整合內部與外部供應鏈體系，特別是在消費、科技和

金融領域，以抵禦外部壓力；２）提升科技自給自足能力，以發展本土技術，推動先進製造業並

形成科技生態系統，以應對科技脫鈎和供應鏈中斷的風險；３）城鎮化２﹒０加快步伐，繼續以

改善城市群內部和城市群之間的互聯互通為重點，並通過發展新基建來打造智慧城市；４）綠色

經濟作為持續長期目標，可能設定更高的綠色能源目標，並繼續發展綠色金融市場。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家 胡一帆》



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