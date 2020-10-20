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即市新聞

20/10/2020 08:44

【大國博弈】美國再制裁華商及中國企業，涉違反伊朗禁令

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國國務院宣布將兩名中國男子和六間中國實體列入「特別指
定國民名單」（ＳＤＮ名單），因該等實體與伊朗國航（ＩＲＩＳＬ）有生意來往，甚至協助伊
朗國航規避美國制裁。
　　被制裁公司名單見下表，至於其中一家被制裁公司Ｒｅａｃｈ　Ｈｏｌｄｉｎｇ　
Ｇｒｏｕｐ　（Ｓｈａｎｇｈａｉ）　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｌｔｄ的行政總裁陳國平（音譯）和總
裁何義（音譯）都進入了制裁名單。
　　美國國務卿蓬佩奧重申，若和伊朗國航有業務往來，則會受到美國的制裁。

表列被新加入ＳＤＮ名單的公司名稱
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
Ｒｅａｃｈ　Ｈｏｌｄｉｎｇ　Ｇｒｏｕｐ　（Ｓｈａｎｇｈａｉ）　Ｃｏ　Ｌｔｄ
Ｒｅａｃｈ　Ｓｈｉｐｐｉｎｇ　Ｌｉｎｅｓ　Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ　Ｃｏ　Ｌｔｄ
（仁達航運（香港）有限公司）
Ｄｅｌｉｇｈｔ　Ｓｈｉｐｐｉｎｇ　Ｃｏ　Ｌｔｄ
Ｇｒａｃｉｏｕｓ　Ｓｈｉｐｐｉｎｇ　Ｃｏ　Ｌｔｄ
Ｎｏｂｌｅ　Ｓｈｉｐｐｉｎｇ　Ｃｏ　Ｌｔｄ
Ｓｕｐｒｅｍｅ　Ｓｈｉｐｐｉｎｇ　Ｃｏ　Ｌｔｄ
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｙ）

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